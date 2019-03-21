Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Финансы РЖД по РСБУ

    21.03.2019
    • Новый капитан порта Таллин

    ОАО «РЖД» опубликовало финансовые показатели по РСБУ за 2018 год. Выручка выросла по сравнению с 2017 годом на 5,9% и составила 1798,4 млрд рублей. В том числе доходы от грузовых перевозок увеличились на 6,4% до 1 454,5 млрд рублей, что в компании объясняют в том числе ростом грузооборота, доходы от пассажирских перевозок – на 14,3% до 24,9 млрд рублей.

    Себестоимость продаж выросла на 6,9% до 1523,6 млрд рублей, управленческие расходы – на 1,3% до 133,9 млрд рублей.

    Валовая прибыль увеличилась на 0,9% до 274,8 млрд рублей, прибыль от продаж – на 0,6% до 140,8 млрд рублей.

    В том числе в сегменте грузовых перевозок прибыль от продаж выросла на 11,3% до 122,4 млрд рублей, в сегменте пассажирских перевозок в дальнем следовании – на 15,6% до 6,6 млрд рублей. Убыток от продаж от пригородных перевозок вырос на 69,4% до 4,4 млрд рублей, от предоставления услуг инфраструктуры – в 6,9 раза до 8,9 млрд рублей.

    Суммарная прибыль до налогообложения увеличилась на 8,4% до 56,9 млрд рублей. Чистая прибыль составила 18,4 млрд рублей – на 4,9% выше, чем годом ранее.

    101

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018FrontlineТанкерФинансыФрахтовые ставки 01.03.2019 Frontline ждет роста танкерного рынка
    Frontline опубликовал неаудированные финансовые показатели за четвертый квартал и весь 2018 год. Как сообщили SeaNews в компании, чистая […]
    0
    2018ПортыРоттердамФинансы 15.02.2019 Доходы и расходы Роттердама
    Выручка от портовых сборов сократилась – Администрация порта на это пошла, чтобы увеличить предоставляемые судам скидки Оборот Администрации […]
    0
    2018ГрузооборотДальний ВостокДекабрьПОРТСТАТ 21.02.2019 Грузооборот Дальневосточного региона РФ
    Декабрь 2018 года
    0 Только для подписчиков
    20182019Контейнерная линияКонтейнерные перевозкиРейтинг 11.01.2019 Top-25 контейнерных линий
    По состоянию на 1 января 2019 года 25 крупнейших контейнерных линий в совокупности контролировали, с учетом дочерних и […]
    0 Только для подписчиков
    2018ИмпортПродукты питанияСтатистика таможниЧайЭкспорт 14.02.2019 Море чая
    По данным Федеральной таможенной службы, за третий квартал 2018 года в Россию было ввезено 43,6 тыс. тонн чая […]
    0
    2018ИмпортПродукты питания 29.01.2019 Продуктовый импорт
    По итогам 11 месяцев 2018 года ввоз мясо-молочной продукции на территорию РФ продолжает снижаться.  Так, по данным федеральной […]
    0
    ФинансыШиппинг 19.02.2019 Краудфандинг в шиппинге
    Немецкий судовладелец Auerbach Schifffahrt собирает деньги на свой новый сухогруз с помощью краудфандинга. Само судно – многоцелевую «Louise […]
    0
    ForbesМиллиардерыФинансы 07.03.2019 Не так плохо и живем
    Список долларовых миллиардеров Forbes понес тяжелые утраты. Во второй раз в течение десятилетия и длина списка, и суммарный […]
    0
    2018Дальний ВостокКонтейнерооборотНоябрьПОРТСТАТ 22.01.2019 Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    Ноябрь 2018 года
    0 Только для подписчиков
    2018ИранКонтейнерооборот 01.02.2019 Контейнерные порты Ирана
    Итоги 2018 года и влияние санкций
    0 Только для подписчиков
    2018зерновыеИмпортЭкспорт 07.02.2019 Экспорт и импорт зерновых
    Итоги 2018 года
    0
    2018ГрузооборотНоябрьПОРТСТАТЮг 17.01.2019 Грузооборот портов Южного региона РФ
    Грузооборот портов Южного региона в ноябре 2018 года упал относительно аналогичного месяца 2017 года на 57,3%. При этом […]
    0 Только для подписчиков



    • Госрегулирование Показать всё
    20.03.2019 Утвержден инвестпроект СПГ-терминала на Камчатке
    18.03.2019 Распоряжение по перевозкам газа по СМП
    14.03.2019 Следственный комитет нашел коррупцию на Балтике
    13.03.2019 Перевозчиков и агентов загоняют в «Морской порт»
    05.03.2019 Отставка и назначение в Росморречфлоте
    27.02.2019 Минвостокразвития поменял название
    Контейнерные перевозки Показать всё
    19.03.2019 Лидеры Финляндии
    18.03.2019 Контейнероборот портов Малайзии
    18.03.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2019
    15.03.2019 Контейнерооборот Гонконга
    15.03.2019 Безработные контейнеровозы
    14.03.2019 DP World сократил прибыль
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД