Финансы РЖД по РСБУ

ОАО «РЖД» опубликовало финансовые показатели по РСБУ за 2018 год. Выручка выросла по сравнению с 2017 годом на 5,9% и составила 1798,4 млрд рублей. В том числе доходы от грузовых перевозок увеличились на 6,4% до 1 454,5 млрд рублей, что в компании объясняют в том числе ростом грузооборота, доходы от пассажирских перевозок – на 14,3% до 24,9 млрд рублей.

Себестоимость продаж выросла на 6,9% до 1523,6 млрд рублей, управленческие расходы – на 1,3% до 133,9 млрд рублей.

Валовая прибыль увеличилась на 0,9% до 274,8 млрд рублей, прибыль от продаж – на 0,6% до 140,8 млрд рублей.

В том числе в сегменте грузовых перевозок прибыль от продаж выросла на 11,3% до 122,4 млрд рублей, в сегменте пассажирских перевозок в дальнем следовании – на 15,6% до 6,6 млрд рублей. Убыток от продаж от пригородных перевозок вырос на 69,4% до 4,4 млрд рублей, от предоставления услуг инфраструктуры – в 6,9 раза до 8,9 млрд рублей.

Суммарная прибыль до налогообложения увеличилась на 8,4% до 56,9 млрд рублей. Чистая прибыль составила 18,4 млрд рублей – на 4,9% выше, чем годом ранее.