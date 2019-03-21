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    • ДВЖД корректирует планы погрузки

    21.03.2019
    • ДВЖД корректирует планы погрузки

    Дальневосточная железная дорога просит грузоотправителей учитывать в своих производственных планах проведение летних ремонтно-путевых работ на железной дороге. Об этом были проинформированы участники заседания Дальневосточного межрегионального координационного совета под председательством и.о. начальника Дальневосточной железной дороги Игоря Филатова в Хабаровске.

    Как сообщает ДВЖД, наряду с инвестиционной программой развития Восточного полигона и с целью освоения возрастающего грузопотока в направлении стран Азиатско-Тихоокеанского региона компания ОАО "РЖД" значительные ресурсы направляет на содержание и ремонт путевого комплекса, от технического состояния которого зависят пропускные и провозные способности железных дорог. С учетом выполнения программы ремонта пути, которая в 2019 году составит 685 км, общий объем ремонта на ДВЖД за последние 5 лет превысит 2,7 тыс. км.

    В период проведения технологических «окон» пропускные способности железной дороги снижаются до 20%, что требует соответствующей корректировки планов погрузки и реализации мер по регулировке поездопотока.

    «Нашим партнерам при формировании производственных планов следует учитывать неравномерность распределения провозной способности железной дороги в течение года и, исходя из этого, корректировать корреспонденции грузопотоков», – отметил И.Филатов.

    Особое внимание будет уделено выполнению графика проведения ремонта. Продолжит применяться технология движения соединенных поездов. Число таких поездов в прошлом году выросло на четверть и составило 6925.

    Ежемесячно будут согласовываться планы погрузки в адрес портов с учетом наличия груза на сети, на дороге, количества отставленных от движения поездов, а также плана проведения работ по текущему содержанию и ремонту инфраструктуры.корректремонт

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