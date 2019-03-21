COSCO спроектировал 25-тысячник

Шанхайский судостроительный исследовательский институт (SSSRI), подразделение Cosco Shipping, завершил разработку проекта контейнеровоза вместимостью 25 тыс. TEU.

Как сообщает SSSRI, проектирование 25-тысячника велось в рамках стратегической программы «Китайское производство-2025» и связано с инициативой «Один пояс, один путь».

«COSCO все еще изучает рынок, – цитирует Spalsh 24/7 официального представителя исследовательского института. – Заказ на строительство 25-тысячника пока не планируется».

«В начале марта на конференции в Лонг-Бич CEO A.P. Moller-Maersk Сорен Скоу, отвечая на вопрос о 25-тысячниках, сказал, что инвестиции компании не связаны с так называемыми megamax’ами и сравнил контейнеровоз такой вместимости с аэробусом A380, который не имел коммерческого успеха, – напомнил Spalsh 24/7. – Партнер Maersk по альянсу 2M – MSC – в ближайшее готовится заказать серию контейнеровозов вместимостью 23 тыс. TEU».