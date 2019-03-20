В DCT Gdansk новые хозяева

PSA International Ptd Ltd (PSA), Польский фонд развития (PFR) и фонд IFM Global Infrastructure Fund (GIF), дочерняя структура австралийской управляющей компании IFM Investors, подписали соглашение о совместном приобретении 100% акций главного польского контейнерного терминала DCT Gdansk.

Продавцы – управляемый Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) фонд Global Infrastructure Fund II, MTAA Super, AustralianSuper and Statewide Super. Как сообщает PSA, соглашение подлежит согласованию с соответствующими антимонопольными органами.

Как отметил CEO PSA International Тан Чонг Менг, DCT Gdansk – первая инвестиция группы в Восточной Европе, и в сотрудничестве с партнерами PSA намерен развивать ее как предпочтительный порт для захода судов в Польше и, шире, на Балтике.

Напомним, строительство терминала началось в 2005 году, а с завершением строительства второго причала в 2016 году в рамках масштабной инвестиционной программой развития мощности DCT Gdansk удвоились. Объемы перевалки каждый год неуклонно росли и в 2018 году достигли 1,9 млн TEU DCT Gdansk является самым быстрорастущим контейнерным портом в Европе и входит в число 15 крупнейших контейнерных портов континента.

На сегодня DCT Gdansk с причальной стенкой длиной 1 306 метров и максимальной глубиной 17 метров является единственным терминалом на Балтике, который может принимать ультраконтейнеровозы вместимостью до 23 тыс. TEU. При постоянном росте и развитии бизнеса терминал, как ожидается, в ближайшие годы достигнет полной загрузки мощностей.

Чтобы обеспечить дальнейшее развитие DCT Gdansk, новые инвесторы PSA, PFR и IFM планируют рассмотреть строительство новой портовой зоны и дальнейшее увеличение пропускной способности терминала.