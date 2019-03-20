Утвержден инвестпроект СПГ-терминала на Камчатке

Утвержден инвестиционный проект «Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае». Соответствующее распоряжение от 14 марта 2019 года №436-р, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства РФ.

Согласно документу, инвестиционный проект по созданию морского перегрузочного комплекса (МПК) будет реализован в бухте Бечевинская Камчатского края с целью перегрузки СПГ, доставляемого из морского порта Сабетта в Обской губе с танкеров-газовозов ледового класса, для последующей отгрузки с восточного побережья Камчатки танкерами-газовозами без ледового усиления в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В составе МПК предусматривается строительство с 2020 по 2023 годы двух плавучих хранилищ СПГ, подходного канала в Бечевинской бухте, причала портового флота, создание систем для обеспечения безопасного движения судов.

Ожидается, что ввод МПК в действие позволит увеличить объём перевозки по Северному морскому пути с 9,7 млн т в 2017 году до 31,4 млн тонн к концу 2026 года, привлечь около 70 млрд рублей частных инвестиций, обеспечить переход Северного морского пути на круглогодичную загрузку, создать крупнейший в регионе региональный СПГ-хаб, создать новые рабочие места. Будут построены 10 танкеров-газовозов ледового класса (Arc7).

Реализация этого инвестиционного проекта будет способствовать выполнению Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (утверждён распоряжением Правительства от 30 сентября 2018 года №2101-р), которым предусмотрено существенно увеличить объём перевозок грузов в акватории Северного морского пути.

Более подробно ознакомиться с документом можно в прикрепленном файле.

436-r.pdf