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    • Первая СПГ-бункеровка в Польше

    20.03.2019
    • Первая СПГ-бункеровка в Польше

    Польша провела первую операцию по бункеровке морских судов сжиженным природным газом. 13 марта 54 тонны СПГ было поставлено на танкер-химовоз «Fure Valo», 18 марта 18 тонн было отгружено на цементовоз «Ireland».

    Бункеровали с колес. На данный момент такой вариант доступен в портах Гданьск и Гдыня. В перспективе стоит задача освоить метод с борта на борт и к 2025 году предоставлять услуги по бункеровке СПГ также в портах Щецин и Свиноустье.

    Газ для бункеровки польская PGNiG импортирует из Катара, Норвегии и США через СПГ-терминал в Свиноустье.

    Видео бункеровки СПГ в порту Гданьск:

    Видео бункеровки СПГ в порту Гдыня:

    Видео: GospodarkaMorska.pl

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