Первая СПГ-бункеровка в Польше

Польша провела первую операцию по бункеровке морских судов сжиженным природным газом. 13 марта 54 тонны СПГ было поставлено на танкер-химовоз «Fure Valo», 18 марта 18 тонн было отгружено на цементовоз «Ireland».

Бункеровали с колес. На данный момент такой вариант доступен в портах Гданьск и Гдыня. В перспективе стоит задача освоить метод с борта на борт и к 2025 году предоставлять услуги по бункеровке СПГ также в портах Щецин и Свиноустье.

Газ для бункеровки польская PGNiG импортирует из Катара, Норвегии и США через СПГ-терминал в Свиноустье.

Видео бункеровки СПГ в порту Гданьск:

Видео бункеровки СПГ в порту Гдыня:

Видео: GospodarkaMorska.pl