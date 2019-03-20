Из Архангельска в Китай

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка обсудили возможность доставки груза из Архангельской области в Китай атомным лихтеровозом «Севморпуть».

6 марта «Севморпуть» пришвартовался в Архангельском морском порту и в эти дни принимает 10 тысяч тонн груза – технику, стройматериалы и оборудование, которые будут доставлены на Гыданский полуостров в рамках реализации проекта «Арктик СПГ-2», сообщает пресс-служба регионального правительства.

И.Орлов и М.Кашка подтвердили заинтересованность в увеличении числа таких судозаходов. В настоящее время ведется сбор предложений грузоотправителей, в том числе изучаются варианты доставки рыбы с Дальнего Востока.

Обратным рейсом судно может доставлять продукцию, которую Архангельская область сегодня экспортирует в Китай. «По оценке экспертов, только Архангельская область ежемесячно формирует до 2 тысяч контейнеров, которые отправляются по железной дороге. В отличие от транспортировки Северным морским путем этот вариант требует значительно больше времени и числа перегрузок», – говорится в сообщении.

««Севморпуть» – судно с большим транспортным потенциалом. Рейс из Архангельска наглядно демонстрирует его возможности. Сегодня вариант доставки грузов судном Росатомфлота вызывает интерес ряда компаний. Из Архангельска на Гыданский полуостров планируется по два-три рейса весной. Если рассматривать дальневосточное направление, то здесь «Севморпуть» может быть задействован с июля по декабрь», – сказал М.Кашка.

По мнению И.Орлова, Архангельский порт в настоящее время подтвердил возможность приема судов таких размеров, которые раньше никогда не принимал. «Регион заинтересован в развитии этого проекта. Сегодня мы договорились о реализации согласованной политики, направленной на увеличение доставки грузов Северным морским путем, за которое отвечает корпорация «Росатом» в лице «Атомфлота», о продвижении на всех площадках возможностей, которые сегодня готовы предложить северные порты», – сказал он.

Как ранее сообщал SeaNews, к лету «Росатом» планирует завершить модернизацию атомного контейнеровоза-лихтеровоза «Севморпуть», чтобы использовать судно для доставки рыбной продукции.

Фото пресс-службы правительства Архангельской области