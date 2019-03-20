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    • Цифровизация в жд перевозках

    20.03.2019
    • Цифровизация в жд перевозках

    19 марта генеральный директор ООО «Цифровая логистика» Александр Кочуков и член правления Rail Cargo Austria AG Томас Каргл подписали Меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий. Церемония прошла в присутствии генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова и представителей администрации железных дорог Австрии.

    Меморандум закрепил намерение сторон обеспечить поэтапный переход к цифровым технологиям в организации международных грузовых железнодорожных перевозок в транзитном и экспортно-импортном сообщениях. Компаниям предстоит разработать единую цифровую транспортно-логистическую платформу для ведения бизнеса по организации перевозочного процесса и развития транзитного потенциала трансграничных железнодорожных перевозок грузов.

    Платформа обеспечит электронный обмен данными в части планирования и согласования перевозок, расчеты и мониторинг исполнения заказов. Стороны договорились также о внедрении электронного документооборота и оказании всесторонней, квалифицированной информационной и консультационной поддержки в ходе реализации проекта и совместной деятельности с целью продвижения цифровизации.

    Сотрудничество предполагает создание системы продаж транзитных и экспортно-импортных перевозок в режиме онлайн, в том числе с использованием Электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» – проекта холдинга «РЖД», провайдером которой с 1 августа 2018 года является «Цифровая логистика».

    По словам А.Кочукова, ближайшим шагом должна стать разработка «дорожной карты» проекта и её реализация. «Наши задачи – обеспечить настройку всех сквозных бизнес-процессов и их оцифровку».

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