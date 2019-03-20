BW Group покупает Epic Gas

Норвежская BW Group приобретает контрольный пакет акций сингапурской Epic Gas и выкупает оставшиеся акции у других акционеров.

BW Group купила свыше 38 млн акций Epic Gas у основных акционеров компании. Таким образом, доля BW Group в Epic Gas составляет 54,7%.

Кроме того, BW Group опубликовал предложение о выкупе до 12 апреля остальных акций Epic Gas. Цена предложения составляет 1,6 долларов за акцию.

Epic Gas – судовладелец и оператор флота, состоящего из 39 LPG-танкеров вместимостью от 3,5 тыс. до 11 тыс. куб. м и обслуживающего региональные рынки.