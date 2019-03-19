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    • Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

    19.03.2019
    • Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

    Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за первый месяц этого года вырос по отношению к январю 2018 года на 1,5% до 20,5 млрд евро.

    При этом поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, сохранились на уровне января 2018 года и составили 6,2 млрд евро. Российский экспорт в страны Европейского Союза увеличился на 2,1%, достигнув 14,3 млрд евро.

    В рейтинге крупнейших импортеров из ЕС по итогам января этого года Россия по-прежнему занимает четвертое место. Нашу страну опережают США, Китай и Швейцария. В рейтинге экспортеров по данным на январь 2019 года Россия уверенно держится на третьей строчке после Китая и США.  

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