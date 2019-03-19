Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни

По итогам января-февраля этого года внешнеторговый оборот в регионе деятельности Балтийской таможни составил 4,6 млрд долларов. Как сообщили SeaNews в таможне, число оформленных деклараций на товары за отчетный период достигло порядка 49,2 тыс., из них 44,8 тыс. – по импорту и 4,4 тыс. – по экспорту.

Всего за отчетный период года через Балтийскую таможню прошло порядка 2,2 млн тонн грузов – на 5% больше, чем за 2 месяца 2018 года. В том числе импорт вырос на 6,3% до порядка 1,6 млн тонн, экспорт – на 1,8% до 603,1 тыс. тонн.

В структуре импорта наибольшая доля принадлежит фруктам (31,52%). Также в пятерку основных товарных групп, импортируемых в зоне Балтийской таможни, по итогам 2 месяцев вошли полимерные материалы, органическая химия, черные металлы и средства наземного транспорта и их части.

В экспорте основная доля принадлежала древесине и изделиям из нее (37,72%). В пятерку основных товарных групп, экспортируемых в зоне Балтийской таможни, также вошли черные металлы, бумага и картон, продукты неорганической химии и целлюлоза.

Основными странами-поставщиками товаров, ввозившихся в РФ в январе-феврале 2019 года, стали Китай, Эквадор, Марокко, Германия и Южная Корея.

Наибольшая доля среди стран-получателей российского экспорта, по данным Балтийской таможни, принадлежит Турции (23,80%). На втором и третьем месте – Китай и Швеция соответственно.