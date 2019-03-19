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    • Перевалка СПГ с борта на борт – как это выглядит

    19.03.2019
    • Перевалка СПГ с борта на борт – как это выглядит

    Teekay поделился видео перевалки сжиженного природного газа с борта на борт (Ship-to-Ship) с LNG-танкера компании «Эдуард Толль».

    Газ, добытый в рамках проекта «Ямал СПГ», перегружается на безопасной стоянке в районе норвежского порта Хоннигсвог с арктических газовозов на СПГ-танкера более низкого ледового класса для дальнейшей доставки в Европу.

    Напомним, первая подобная операция была осуществлена в ноябре 2018 года – 170 куб. м с борта газовоза MOL «Владимир Русанов» принял танкер «Совкомфлота» «Псков».

    Видео: Teekay Corporation

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