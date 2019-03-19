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    • ОТЛК ЕРА подписалась с ZSSK CARGO

    19.03.2019
    • ОТЛК ЕРА подписалась с ZSSK CARGO

    В рамках Международного железнодорожного конгресса в Вене совместное предприятие российских, белорусских и казахстанских железных дорог АО «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) и государственная железнодорожная компания Словакии ZSSK CARGO подписали 19 марта меморандум о намерениях.

    Президент АО «ОТЛК ЕРА» Алексей Гром и руководитель совета директоров ZSSK CARGO Мартин Возар 19 марта в Вене закрепили свои намерения о сотрудничестве в области транзитных контейнерных перевозок на маршруте Европа – Китай – Европа.

    Как отмечается в меморандуме, стороны будут развивать контейнерные грузоперевозки между Европой и Китаем. Так, АО «ОТЛК ЕРА» будет нести ответственность за создание и эксплуатацию транзитного железнодорожного сервиса от терминала к терминалу на колее шириной 1520 мм, а компания ZSSK CARGO – на колее 1435 мм.

    Объем транзитных перевозок ОТЛК ЕРА в сообщении Китай – Европа в 2018 году вырос на 60% по сравнению с 2017 годом и составил 280,5 тыс. ТЕU.

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