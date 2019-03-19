На борту только девушки

Svitzer, оператор буксирных и спасательных судов в составе группы A.P.Moller-Maersk, полностью укомплектовал команду одного из своих судов, работающих в Доминиканской Республике, женщинами. Экипаж буксира «Svitzer Monte Cristi», занятого в порту Санто-Доминго, состоит из капитана Марии де лос Сантос, старшего механика Марисабель Морено и матросов Паломы Монтеро, Лореанни Торрес и Хуаны Кустодио.

«Многие вещи, которые мы привыкли делать с помощью физической силы, на самом деле требуют только технического мышления и нужных инструментов, – сказала М.Морено. – Большинство думает, что женщины не могут работать на таком мощном буксире, но наша команда показала, что к управлению буксиром можно допускать как мужчин, так и женщин»,

В Svitzer считают, что женский экипаж «Svitzer Monte Cristi» поможет преодолеть преобладание мужчин в морской отрасли. «По данным Международной федерации транспортников, женщины составляют всего 2% от всей рабочей силы в морской отрасли, и большинство из них работают на круизных судах и паромах. Svitzer активно работает над созданием возможностей для карьеры наших коллег-женщин. Сегодня в Svitzer по всему миру на командных должностях работает 21 женщина», – отметили в компании.

Технические характеристики «Svitzer Monte Cristi»:

длина – 24 м;

ширина – 11 м;

мощность двигателя – 2х2100 кВт;

наибольшая осадка - 5,6 м;

скорость – 13 узлов.