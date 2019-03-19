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    • На борту только девушки

    19.03.2019
    • На борту только девушки

    Svitzer, оператор буксирных и спасательных судов в составе группы A.P.Moller-Maersk, полностью укомплектовал команду одного из своих судов, работающих в Доминиканской Республике, женщинами. Экипаж буксира «Svitzer Monte Cristi», занятого в порту Санто-Доминго, состоит из капитана Марии де лос Сантос, старшего механика Марисабель Морено и матросов Паломы Монтеро, Лореанни Торрес и Хуаны Кустодио.

    «Многие вещи, которые мы привыкли делать с помощью физической силы, на самом деле требуют только технического мышления и нужных инструментов, – сказала М.Морено. – Большинство думает, что женщины не могут работать на таком мощном буксире, но наша команда показала, что к управлению буксиром можно допускать как мужчин, так и женщин»,

    В Svitzer считают, что женский экипаж «Svitzer Monte Cristi» поможет преодолеть преобладание мужчин в морской отрасли. «По данным Международной федерации транспортников, женщины составляют всего 2% от всей рабочей силы в морской отрасли, и большинство из них работают на круизных судах и паромах. Svitzer активно работает над созданием возможностей для карьеры наших коллег-женщин. Сегодня в Svitzer по всему миру на командных должностях работает 21 женщина», – отметили в компании.

    Технические характеристики «Svitzer Monte Cristi»:

    длина – 24 м;

    ширина – 11 м;

    мощность двигателя – 2х2100 кВт;

    наибольшая осадка - 5,6 м;

    скорость – 13 узлов.

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