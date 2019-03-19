Лидеры Финляндии

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    19.03.2019

    • По итогам первых двух месяцев 2019 года суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии снизился по сравнению с аналогичным периодом пр

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