Читинская и Бурятская таможни войдут в ДВТУ

С 1 июля 2019 года Бурятская и Читинская таможни, в настоящее время входящие в состав Сибирского таможенного управления, будут переподчинены Дальневосточному таможенному управлению (ДВТУ) без изменения их местонахождения, штатной численности и регионов деятельности (приказ Федеральной таможенной службы от 17 декабря 2018 года № 2047).

Как сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, общее количество таможен, подчиненных ДВТУ, составит 12, а численность дальневосточных таможенников увеличится на 1334 штатных единицы (Бурятская таможня – 448, Читинская таможня – 886). Кроме того, таможенных постов, функционирующих в регионе деятельности ДВТУ, станет больше на 17 (Бурятская таможня – 5, Читинская таможня – 12).

Бурятская и Читинская таможни войдут в состав ДВТУ вследствие присоединения к Дальневосточному федеральному округу Республики Бурятия и Забайкальского края в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03.11.2018 № 632.