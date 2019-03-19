Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Читинская и Бурятская таможни войдут в ДВТУ

    19.03.2019
    • Читинская и Бурятская таможни войдут в ДВТУ

    С 1 июля 2019 года Бурятская и Читинская таможни, в настоящее время входящие в состав Сибирского таможенного управления, будут переподчинены Дальневосточному таможенному управлению (ДВТУ) без изменения их местонахождения, штатной численности и регионов деятельности (приказ Федеральной таможенной службы от 17 декабря 2018 года № 2047).

    Как сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, общее количество таможен, подчиненных ДВТУ, составит 12, а численность дальневосточных таможенников увеличится на 1334 штатных единицы (Бурятская таможня – 448, Читинская таможня – 886). Кроме того, таможенных постов, функционирующих в регионе деятельности ДВТУ, станет больше на 17 (Бурятская таможня – 5, Читинская таможня – 12).

    Бурятская и Читинская таможни войдут в состав ДВТУ вследствие присоединения к Дальневосточному федеральному округу Республики Бурятия и Забайкальского края в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03.11.2018 № 632.

    105

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    FESCO ГерманияГродековоДальний ВостокЕвропаКитайКонтейнерный поездПриморский край 15.01.2019 FESCO запускает контейнерный поезд
    Совместно с Zhengzhou International Hub из Германии в Китай через Дальний Восток
    0
    Владивостокский морской рыбный портДальний ВостокИнвестицииИнфраструктураПриморский крайУголь 22.01.2019 Рыбный порт восстанавливает специализацию
    Владивостокский морской рыбный порт досрочно прекратил перевалку угля на причале № 50 и продолжает наращивать инфраструктуру для перевалки […]
    0
    АрктикаДальний ВостокДокументыМинвостокразвитияПрезидент 27.02.2019 Минвостокразвития поменял название
    И будет отвечать также за развитие Арктики
    0
    АрктикаГрузыДальний ВостокМинистерство обороныОборонлогистика 13.02.2019 Единственный перевозчик воинских грузов
    В Артику и Дальневосточный регион
    0
    AsstrAДальний ВостокКитайЛогистикаПогранпереходы 19.02.2019 Про новый пункт пропуска
    И альтернативу морской доставке
    0
    Портал Морской портПравилаПредварительное информированиеТаможня 01.02.2019 Чемодан без ручки
    О планируемых изменениях при доработке комплекса программных средств ФТС России «Портал Морской Порт» – и о возникающих в связи с этим вопросах
    1
    Балтийская таможняБронкаТаможенный постТаможняЦЭД 22.02.2019 Таможенный пост переезжает
    Балтийский таможенный пост (ЦЭД), о который в свое время было сломано немало копий, с 25 февраля 2019 года […]
    1
    АрктикаГрузоперевозкиДальний ВостокКамчаткаКонтейнеровозыРосатомСеверный морской путьУсть-Луга 06.03.2019 Атомный лихтеровоз дождался модернизации
    И будет возить рыбу
    0
    Единое окноТаможня 25.01.2019 Слова правильные, а время еще не пришло
    24 января в Москве прошло заседание подкомитета по транспорту и логистике Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по […]
    0
    Дальний ВостокКурилыСахалин 13.03.2019 Заложено судно для Сахалина и Курил
    На Невском судостроительном заводе заложен киль головного судна проекта PV22 в серии из двух грузопассажирских теплоходов, которые будут […]
    0
    Балтийская таможняКоррупцияКриминалСледственный комитетТаможня 14.03.2019 Следственный комитет нашел коррупцию на Балтике
    Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета сообщило о пресечении коррупционная деятельность должностных лиц Балтийской таможни. По версии […]
    0
    Морские перевозкиПортыПравилаТаможня 15.03.2019 Перевернутый бинокль
    Владимир Коростелев, директор проекта Single Window Группы «Морской Экспресс», представитель Национальной ассоциации морских агентов, о таинственной таможенной модели […]
    0



    • Госрегулирование Показать всё
    18.03.2019 Распоряжение по перевозкам газа по СМП
    14.03.2019 Следственный комитет нашел коррупцию на Балтике
    13.03.2019 Перевозчиков и агентов загоняют в «Морской порт»
    05.03.2019 Отставка и назначение в Росморречфлоте
    27.02.2019 Минвостокразвития поменял название
    22.02.2019 Таможенный пост переезжает
    Контейнерные перевозки Показать всё
    19.03.2019 Лидеры Финляндии
    18.03.2019 Контейнероборот портов Малайзии
    18.03.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2019
    15.03.2019 Контейнерооборот Гонконга
    15.03.2019 Безработные контейнеровозы
    14.03.2019 DP World сократил прибыль
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД