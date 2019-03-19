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    • Бульдозеры Севморпутем

    19.03.2019
    • Бульдозеры Севморпутем

    Компания «ЧЕТРА» поставила в адрес ООО «ТБС-Логистика» 29 отечественных бульдозеров «ЧЕТРА Т9.01.ЯМБ-3» производства завода «Промтрактор». Машины будут задействованы при прокладке зимних автомобильных дорог в рамках освоения Пайяхского нефтяного месторождения, расположенного на полуострове Таймыр.

    Первая партия, состоящая из десяти бульдозеров «ЧЕТРА», была отгружена спустя месяц с момента размещения заказа и прибыла в морской порт Дудинка еще в конце января. Остальные партии техники были отгружены в течение февраля-марта. Вся техника уже введена в эксплуатацию и работает на территории Пайяхского нефтяного месторождения. Как рассказали SeaNews в «ЧЕТРА», "из Чебоксар бульдозеры были отправлены до Архангельска железной дорогой, а далее доставлены в Дудинку ледоколом".

    Бульдозеры Севморпутем

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