Бульдозеры Севморпутем

Компания «ЧЕТРА» поставила в адрес ООО «ТБС-Логистика» 29 отечественных бульдозеров «ЧЕТРА Т9.01.ЯМБ-3» производства завода «Промтрактор». Машины будут задействованы при прокладке зимних автомобильных дорог в рамках освоения Пайяхского нефтяного месторождения, расположенного на полуострове Таймыр.

Первая партия, состоящая из десяти бульдозеров «ЧЕТРА», была отгружена спустя месяц с момента размещения заказа и прибыла в морской порт Дудинка еще в конце января. Остальные партии техники были отгружены в течение февраля-марта. Вся техника уже введена в эксплуатацию и работает на территории Пайяхского нефтяного месторождения. Как рассказали SeaNews в «ЧЕТРА», "из Чебоксар бульдозеры были отправлены до Архангельска железной дорогой, а далее доставлены в Дудинку ледоколом".