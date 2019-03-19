Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Автоэкспорт и автоимпорт

    19.03.2019
    • Автоэкспорт и автоимпорт

    Российский экспорт легковых автомобилей по итогам января 2019 года составил 6,2 тыс. единиц – на 44,2% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. По сравнению с декабрьским показателем вывоз легковых автомобилей из России снизился на 28,7%.

    Ровно наполовину снизился по сравнению с уровнем января 2018 года экспорт грузовых автомобилей в физическом выражении – до 400 единиц (-84% к уровню декабря 2018).

    В стоимостном выражении из России легковых автомобилей было вывезено на сумму 76 млн долларов, что на 27,5% больше, чем в январе 2018 года (-37% к декабрю). В то же время доходы от экспорта грузовых автомобилей сократились – на 40,1%, до 8,5 млн долларов (-86,6% к декабрю).

    Объемы импорта легковых автомобилей снизились. Так, за первый месяц этого года, по данным ФТС России, легковых автомобилей импортировали 13,2 тыс. единиц – на 8,3% меньше, чем в январе 2018 года (- 48,2% к декабрю).

    Грузовых автомобилей, напротив, ввезли на 78% больше, чем годом раньше – 1,4 тыс. единиц (-51,7% к декабрю).

    В денежном выражении импорт легковых автомобилей увеличился на 6,2% до 357,7 млн долларов (-48,6% к декабрю). Грузовых автомобилей ввезли на сумму 129,1 млн долларов – на 7,9% больше показателя января 2018 года (-37,9% к декабрю).

    128

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2019Безработные контейнеровозыГлобальноЯнварь 01.02.2019 Безработные контейнеровозы
    В преддверии китайского Нового года количество простаивающих судов выросло на 17 контейнеровозов – до 212 единиц по сравнению […]
    0 Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставкиЮгЯнварь 10.01.2019 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 2 2019
    Праздники наконец-то закончились, и игроки постепенно возвращаются к привычному рабочему режиму.  В последнее время произошло несколько событий, которые […]
    0 Только для подписчиков
    2019ГлобальноФрахтовые ставки 28.01.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 4, 2019
    На прошедшей неделе фрахтовые ставки на основных трейдах продолжали снижаться. Ставки на американском трейде также пошли вниз. Так, […]
    0
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки 15.03.2019 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 10
    На 10 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize остались на […]
    0 Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально 21.01.2019 Обзор мирового рынка бункеровки. 4 неделя 2019
    На 4 неделе года практически во всех исследуемых портах цены на мазут опустились. Только в Пирее топливо подорожало, […]
    0 Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально 14.01.2019 Обзор мирового рынка бункеровки. 3 неделя 2019
    На 3 неделе года во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились. Так, в порту Роттердам, по […]
    0 Только для подписчиков
    2019ГлобальноФрахтовые ставки 09.01.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 1, 2019
    На первой неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдалось увеличение спотовых ставок. Снижение отмечено только на порты Австралии […]
    0
    2019Азовское мореКаспийское мореФевральФрахтовые ставкиЮг 07.02.2019 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 6 2019
    Азовский рынок продолжает свободное падение. Сейчас фрахтовые ставки из Ростова на Мраморное море опустились до $18-19. По данным […]
    0 Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг 15.03.2019 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 10
    На 10 неделе фрахтовые ставки на перевозку судами прибрежного плавания и балкерами Handysize на рынке Черного моря не […]
    0 Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотФинляндия 19.03.2019 Лидеры Финляндии
    Контейнерооборот за 2 месяца 2019
    0 Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально 18.03.2019 Обзор мирового рынка бункеровки. 12 неделя 2019
    На 12 неделе года динамика на рынке бункерного топлива достаточно разнонаправленная. Стоимость мазута практически во всех исследуемых портах […]
    0 Только для подписчиков
    2019зерновыеИмпортЭкспорт 15.03.2019 Экспорт и импорт зерна
    За январь 2019 года Россия экспортировала порядка 2,4 млн тонн пшеницы и меслина, что на 2,4% меньше показателя […]
    0



    • Госрегулирование Показать всё
    18.03.2019 Распоряжение по перевозкам газа по СМП
    14.03.2019 Следственный комитет нашел коррупцию на Балтике
    13.03.2019 Перевозчиков и агентов загоняют в «Морской порт»
    05.03.2019 Отставка и назначение в Росморречфлоте
    27.02.2019 Минвостокразвития поменял название
    22.02.2019 Таможенный пост переезжает
    Контейнерные перевозки Показать всё
    19.03.2019 Лидеры Финляндии
    18.03.2019 Контейнероборот портов Малайзии
    18.03.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2019
    15.03.2019 Контейнерооборот Гонконга
    15.03.2019 Безработные контейнеровозы
    14.03.2019 DP World сократил прибыль
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД