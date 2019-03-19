Автоэкспорт и автоимпорт

Российский экспорт легковых автомобилей по итогам января 2019 года составил 6,2 тыс. единиц – на 44,2% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. По сравнению с декабрьским показателем вывоз легковых автомобилей из России снизился на 28,7%.

Ровно наполовину снизился по сравнению с уровнем января 2018 года экспорт грузовых автомобилей в физическом выражении – до 400 единиц (-84% к уровню декабря 2018).

В стоимостном выражении из России легковых автомобилей было вывезено на сумму 76 млн долларов, что на 27,5% больше, чем в январе 2018 года (-37% к декабрю). В то же время доходы от экспорта грузовых автомобилей сократились – на 40,1%, до 8,5 млн долларов (-86,6% к декабрю).

Объемы импорта легковых автомобилей снизились. Так, за первый месяц этого года, по данным ФТС России, легковых автомобилей импортировали 13,2 тыс. единиц – на 8,3% меньше, чем в январе 2018 года (- 48,2% к декабрю).

Грузовых автомобилей, напротив, ввезли на 78% больше, чем годом раньше – 1,4 тыс. единиц (-51,7% к декабрю).

В денежном выражении импорт легковых автомобилей увеличился на 6,2% до 357,7 млн долларов (-48,6% к декабрю). Грузовых автомобилей ввезли на сумму 129,1 млн долларов – на 7,9% больше показателя января 2018 года (-37,9% к декабрю).