Wilhelmsen и Airbus запустили дрон

Wilhelmsen и Airbus запустили проект по испытанию беспилотного летательного аппарата «Skyways» для доставки небольших грузов с берега на судно. Испытания проходят на причале терминала Marina South в порту Сингапур.

В ходе первого испытательного полета дрон доставил 1,5 кг груза – напечатанных на 3D-принтере расходных материалов, на борт судна «Pacific Centurion» компании Swire Pacific Offshore, находящегося на расстоянии 1,5 км от берега. Чтобы осуществить доставку груза и вернуться на берег беспилотнику понадобилось 10 минут.

«Каждый день по всему миру мы доставляем на суда запчасти, медикаменты и другие товары с помощью катеров. Однако доставка беспилотниками экономичнее, быстрее и гораздо безопаснее», – отметил коммерческий директор Wilhelmsen Ships Agency Мариус Йохансен. По мнению участников испытаний, доставка товаров на суда беспилотниками может быть на 90% дешевле, чем на катере.