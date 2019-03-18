Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Wilhelmsen и Airbus запустили дрон

    18.03.2019
    • Wilhelmsen и Airbus запустили дрон

    Wilhelmsen и Airbus запустили проект по испытанию беспилотного летательного аппарата «Skyways» для доставки небольших грузов с берега на судно. Испытания проходят на причале терминала Marina South в порту Сингапур.

    В ходе первого испытательного полета дрон доставил 1,5 кг груза – напечатанных на 3D-принтере расходных материалов, на борт судна «Pacific Centurion» компании Swire Pacific Offshore, находящегося на расстоянии 1,5 км от берега. Чтобы осуществить доставку груза и вернуться на берег беспилотнику понадобилось 10 минут.

    «Каждый день по всему миру мы доставляем на суда запчасти, медикаменты и другие товары с помощью катеров. Однако доставка беспилотниками экономичнее, быстрее и гораздо безопаснее», – отметил коммерческий директор Wilhelmsen Ships Agency Мариус Йохансен. По мнению участников испытаний, доставка товаров на суда беспилотниками может быть на 90% дешевле, чем на катере.

    175

    • Комментарии: 1
    vdm03
    18.03.2019, 11:25

    Добрый день! Очень перспективная тема. В силу профессиональной деятельности и увлечения слежу за развитием БПЛА.
    В России еще в прошлом году успешно проведены испытания посадки беспилотного конвертоплана ЭРА на движущуюся со скоростью порядка 40 км.ч. , причем при сильном ветре, более 12 м.с.. Уже в настоящее время, модели ЭРА, находящиеся в производстве, доставляют груз до 7 кг на дальность более 150 км. А если выйти из общих, ограничительных весов БПЛА 30 кг, возможно перевозить более тяжелые грузы . Полагаю, что по вопросу посадки на палубу судна, мы точно не отстаем.
    Видео посадки на прототип палубы в движении можно посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=N44sQjqrJNY&t=11s
    или на сайте компании http://www.neng.ru/aviacia

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    WilhelmsenБункеровщикТехнологии 30.01.2019 Судно для бункеровки жидким водородом
    Проект представили в Норвегии
    0
    ТараТехнологии 25.02.2019 «Евросиб-Логистика» запустила пулинг тары
    С использованием складных контейнеров
    0
    ИсландияпаромТехнологии 14.02.2019 Первый электрический паром в Исландии
    Для работы в Исландии будет построен электрический паром – первый в этой стране. Длина судна составит 70 м, […]
    0
    ZimСервисТехнологии 27.02.2019 ZIM инвестирует в e-коммерцию
    ZIM сделал прямые инвестиции в e-commerce компанию Ladingo, которая предлагает комплексные решения «от двери до двери» для международных […]
    0
    K LineБеспилотникТехнологии 26.02.2019 “K” Line запускает дроны
    Для осмотра судов
    0
    JMSNYKТехнологии 14.03.2019 Система поддержки швартовки
    Новая разработка NYK и Japan Marine Science
    0
    Hapag-LloydКонтейнеровозыСПГТехнологии 06.02.2019 Трансформация контейнеровозов Hapag-Lloyd
    Под СПГ
    0
    ZimБлокчейнТехнологии 15.01.2019 ZIM переходит на безбумажные коносаменты
    ZIM вышел на новый этап своего проекта по использованию технологии блокчейн для внедрения безбумажного документооборота. После успешной реализации […]
    0
    DSMEСПГСудТехнологииЯпония 12.03.2019 Патент остается у DSME
    На технологию повторного сжижения СПГ
    0
    MOLРоссияТехнологии 26.02.2019 Литий-ионные технологии выходят в море
    Новосибирский производитель литий-ионных аккумуляторов «Лиотех» (проектная компания ОАО «Роснано») получил свидетельство Российского морского регистра судоходства. Это позволит использовать […]
    0
    АнтверпенТехнологии 18.03.2019 Новый завод в порту Антверпен
    По производству пара из отходов
    0
    DB Schenker АвтотранспортБеспилотникВидеоИнновацииЛогистикаТехнологии 15.03.2019 Что такое T-Pod
    DB Schenker тестирует беспилотный электрический грузовик
    0



    • Госрегулирование Показать всё
    18.03.2019 Распоряжение по перевозкам газа по СМП
    14.03.2019 Следственный комитет нашел коррупцию на Балтике
    13.03.2019 Перевозчиков и агентов загоняют в «Морской порт»
    05.03.2019 Отставка и назначение в Росморречфлоте
    27.02.2019 Минвостокразвития поменял название
    22.02.2019 Таможенный пост переезжает
    Контейнерные перевозки Показать всё
    18.03.2019 Контейнероборот портов Малайзии
    18.03.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2019
    15.03.2019 Контейнерооборот Гонконга
    15.03.2019 Безработные контейнеровозы
    14.03.2019 DP World сократил прибыль
    14.03.2019 Контейнерооборот Центральной Америки
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД