Wilhelmsen и Airbus запустили дрон

Wilhelmsen и Airbus запустили проект по испытанию беспилотного летательного аппарата «Skyways» для доставки небольших грузов с берега на судно. Испытания проходят на причале терминала Marina South в порту Сингапур.
В ходе первого испытательного полета дрон доставил 1,5 кг груза – напечатанных на 3D-принтере расходных материалов, на борт судна «Pacific Centurion» компании Swire Pacific Offshore, находящегося на расстоянии 1,5 км от берега. Чтобы осуществить доставку груза и вернуться на берег беспилотнику понадобилось 10 минут.
«Каждый день по всему миру мы доставляем на суда запчасти, медикаменты и другие товары с помощью катеров. Однако доставка беспилотниками экономичнее, быстрее и гораздо безопаснее», – отметил коммерческий директор Wilhelmsen Ships Agency Мариус Йохансен. По мнению участников испытаний, доставка товаров на суда беспилотниками может быть на 90% дешевле, чем на катере.
Добрый день! Очень перспективная тема. В силу профессиональной деятельности и увлечения слежу за развитием БПЛА.
В России еще в прошлом году успешно проведены испытания посадки беспилотного конвертоплана ЭРА на движущуюся со скоростью порядка 40 км.ч. , причем при сильном ветре, более 12 м.с.. Уже в настоящее время, модели ЭРА, находящиеся в производстве, доставляют груз до 7 кг на дальность более 150 км. А если выйти из общих, ограничительных весов БПЛА 30 кг, возможно перевозить более тяжелые грузы . Полагаю, что по вопросу посадки на палубу судна, мы точно не отстаем.
Видео посадки на прототип палубы в движении можно посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=N44sQjqrJNY&t=11s
или на сайте компании http://www.neng.ru/aviacia