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    • У берегов Франции ликвидируют нефтеразлив

    18.03.2019
    • У берегов Франции ликвидируют нефтеразлив

    У атлантического побережья Франции ведутся работы по сбору нефтепродуктов с кон-ро судна Grimaldi «Grande America», затонувшего 12 марта после того, как на борту возник пожар

    Судно совершало переход из Гамбурга в Касабланку. Все 27 членов экипажа спасены.

    Площадь поверхности воды, загрязненной вследствие нефтеразлива, составляет примерно 10 км на 1 км.

    Французские власти начали расследование и потребовали, чтобы Grimaldi Lines оценили масштабы разлива и приняли меры к его ликвидации.

    По информации Grimaldi, на борту находилось 45 контейнеров с опасными грузами, включая соляную и серную кислоту.

    Видео: Euronews

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