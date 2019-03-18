У берегов Франции ликвидируют нефтеразлив

У атлантического побережья Франции ведутся работы по сбору нефтепродуктов с кон-ро судна Grimaldi «Grande America», затонувшего 12 марта после того, как на борту возник пожар.

Судно совершало переход из Гамбурга в Касабланку. Все 27 членов экипажа спасены.

Площадь поверхности воды, загрязненной вследствие нефтеразлива, составляет примерно 10 км на 1 км.

Французские власти начали расследование и потребовали, чтобы Grimaldi Lines оценили масштабы разлива и приняли меры к его ликвидации.

По информации Grimaldi, на борту находилось 45 контейнеров с опасными грузами, включая соляную и серную кислоту.

Видео: Euronews