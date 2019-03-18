Совкомфлот сократил убыток за год

«Совкомфлот» опубликовал финансовые показатели за 2018 год по Международным стандартам финансовой отчетности.

По итогам 2018 года валовая выручка по группе увеличилась на 5,9% до 1,5 млрд долларов, тайм-чартерный эквивалент – на 1,6% до 1,07 млрд долларов, показатель EBITDA – на 6,5% до 580,7 млн долларов.

Чистый убыток сократился в сравнении с показателем 2017 года почти в 2,5 раза до 45,6 млн долларов. Скорректированная чистая прибыль оставила 6,9 млн долларов против скорректированного чистого убытка 5,3 млн годом ранее.

По итогам четвертого квартала 2018 года валовая выручка выросла на 10,4% до 413,4 млн долларов, тайм-чартерный эквивалент – на 10,6% до 300,7 млн долларов, EBITDA – на 21,2% до 166,1 млн долларов.

Чистая прибыль составила 11,9 млн долларов против чистого убытка 106,2 млн долларов за последний квартал 2017 года, скорректированная чистая прибыль – 13,9 млн долларов против скорректированного чистого убытка 30,8 млн долларов.

Как отметил, комментируя итоговые показатели, генеральный директор, председатель правления «Совкомфлота» Сергей Франк, «В отчётном периоде «Совкомфлот» добился устойчивых операционных и финансовых результатов в условиях высокой волатильности и исключительно низкой конъюнктуры танкерного рынка, которая отмечается второй год подряд. В четвертом квартале 2018 года наметились признаки положительной динамики фрахтовых ставок, что положительно сказалось на результатах работы группы компаний».

«Важнейшим фактором достигнутых группой СКФ в 2018 году устойчивых результатов стало предусмотренное Стратегией Общества последовательное развитие индустриальных сегментов бизнеса – в первую очередь обслуживание морской нефтегазодобычи и морской транспортировки СПГ, доля которых в общем объеме чистой выручки по итогам отчетного периода возросла до 57% против 51% в 2017 году. Последовательная реализация Стратегии позволила компании получить по итогам года операционную прибыль в размере 187,3 млн долларов США».

«Отмеченная большинством аналитиков положительная для судовладельцев динамика фрахтовых ставок, сохранившаяся в первом квартале 2019 года, в совокупности с прогнозом развития соотношения предложения и спроса на танкерный тоннаж даёт нам основания с осторожным оптимизмом оценивать результаты текущего года и перспективы на 2020 год», – сказал С.Франк.