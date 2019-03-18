Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Совкомфлот сократил убыток за год

    18.03.2019
    • Второй пошел

    «Совкомфлот» опубликовал финансовые показатели за 2018 год по Международным стандартам финансовой отчетности.

    По итогам 2018 года валовая выручка по группе увеличилась на 5,9% до 1,5 млрд долларов, тайм-чартерный эквивалент – на 1,6% до 1,07 млрд долларов, показатель EBITDA – на 6,5% до 580,7 млн долларов.

    Чистый убыток сократился в сравнении с показателем 2017 года почти в 2,5 раза до 45,6 млн долларов. Скорректированная чистая прибыль оставила 6,9 млн долларов против скорректированного чистого убытка 5,3 млн годом ранее.

    По итогам четвертого квартала 2018 года валовая выручка выросла на 10,4% до 413,4 млн долларов, тайм-чартерный эквивалент – на 10,6% до 300,7 млн долларов, EBITDA – на 21,2% до 166,1 млн долларов.

    Чистая прибыль составила 11,9 млн долларов против чистого убытка 106,2 млн долларов за последний квартал 2017 года, скорректированная чистая прибыль – 13,9 млн долларов против скорректированного чистого убытка 30,8 млн долларов.

    Как отметил, комментируя итоговые показатели, генеральный директор, председатель правления «Совкомфлота» Сергей Франк, «В отчётном периоде «Совкомфлот» добился устойчивых операционных и финансовых результатов в условиях высокой волатильности и исключительно низкой конъюнктуры танкерного рынка, которая отмечается второй год подряд. В четвертом квартале 2018 года наметились признаки положительной динамики фрахтовых ставок, что положительно сказалось на результатах работы группы компаний».

    «Важнейшим фактором достигнутых группой СКФ в 2018 году устойчивых результатов стало предусмотренное Стратегией Общества последовательное развитие индустриальных сегментов бизнеса – в первую очередь обслуживание морской нефтегазодобычи и морской транспортировки СПГ, доля которых в общем объеме чистой выручки по итогам отчетного периода возросла до 57% против 51% в 2017 году. Последовательная реализация Стратегии позволила компании получить по итогам года операционную прибыль в размере 187,3 млн долларов США».

    «Отмеченная большинством аналитиков положительная для судовладельцев динамика фрахтовых ставок, сохранившаяся в первом квартале 2019 года, в совокупности с прогнозом развития соотношения предложения и спроса на танкерный тоннаж даёт нам основания с осторожным оптимизмом оценивать результаты текущего года и перспективы на 2020 год», – сказал С.Франк.

     

    208

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    СовкомфлотСпасательная операцияТанкерЯхты 11.03.2019 Танкер «Совкомфлота» спас яхтсменов
    Танкер «Совкомфлота» «СКФ Сургут» спас терпящих бедствие яхтсменов в Карибском море. Как рассказали SeaNews в «Совкомфлоте», 8 марта […]
    0
    ФинансыШиппинг 19.02.2019 Краудфандинг в шиппинге
    Немецкий судовладелец Auerbach Schifffahrt собирает деньги на свой новый сухогруз с помощью краудфандинга. Само судно – многоцелевую «Louise […]
    0
    2018ИмпортТНПЭкспорт 20.02.2019 Экспорт и импорт ТНП
    Российская ткань подешевела, импортная выросла в цене
    0
    2018HHLAКонтейнерные перевозкиФинансы 07.02.2019 Предварительные итоги HHLA
    По данным предварительной неаудированной отчетности, выручка Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) по итогам 2018 года составила 1,29 […]
    0
    2018ГрузооборотДекабрьПОРТСТАТЮг 14.02.2019 Грузооборот портов Южного региона РФ
    Декабрь 2018
    0 Только для подписчиков
    2018ДекабрьКонтейнерооборотПОРТСТАТЮг 13.02.2019 Контейнерооборот Южного региона РФ
    Декабрь 2018
    0 Только для подписчиков
    2018ГрузооборотДальний ВостокНоябрьПОРТСТАТ 24.01.2019 Грузооборот Дальневосточного региона РФ
    Ноябрь 2018 года
    0 Только для подписчиков
    2018КонтейнерооборотПорты-миллионеры 11.03.2019 Порты-мультимиллионеры
    В эксклюзивный клуб портов, переваливающих более 10 млн TEU, по итогам 2018 года вошли, так же, как и […]
    0 Только для подписчиков
    2018РЖДЭкспорт 14.01.2019 Жд экспорт через порты
    Итоги 2018 года
    0
    2018ИтогиРыбаСтатистика таможниЭкспорт 14.03.2019 Российский экспорт рыбы вырос
    По данным Федеральной таможенной службы, в 2018 году экспорт рыбы из России в физическом выражении вырос на 7,8% […]
    0
    2018УгольЭкспорт 06.02.2019 Экспорт угля и кокса
    Итоги 2018 года
    0
    2018Цветные металлыЭкспорт 23.01.2019 Экспорт цветных металлов
    Объем российского экспорта необработанного алюминия за январь-ноябрь 2018 года снизился на 1,4% по сравнению с аналогичным передом 2017 […]
    0



    • Госрегулирование Показать всё
    18.03.2019 Распоряжение по перевозкам газа по СМП
    14.03.2019 Следственный комитет нашел коррупцию на Балтике
    13.03.2019 Перевозчиков и агентов загоняют в «Морской порт»
    05.03.2019 Отставка и назначение в Росморречфлоте
    27.02.2019 Минвостокразвития поменял название
    22.02.2019 Таможенный пост переезжает
    Контейнерные перевозки Показать всё
    18.03.2019 Контейнероборот портов Малайзии
    18.03.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2019
    15.03.2019 Контейнерооборот Гонконга
    15.03.2019 Безработные контейнеровозы
    14.03.2019 DP World сократил прибыль
    14.03.2019 Контейнерооборот Центральной Америки
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД