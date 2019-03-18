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    • Распоряжение по перевозкам газа по СМП

    18.03.2019
    • Распоряжение по перевозкам газа по СМП

    На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение правительства РФ от 14 марта 2019г. №435-р, в соответствии с которым морские перевозки природного газа (в т.ч. СПГ) и газового конденсата из Сабетты судам под иностранными флагами.

    В том случае, если договор фрахтования заключен на срок не менее 15 лет, разрешение действует до 30 декабря 2043 года. Перечень таких судов установлен приложением к распоряжению – это вся серия Arc7, специально строившаяся под проект «Ямал СПГ», плюс ряд других танкеров.

    Если договор фрахтования заключен на срок, не превышающий 6 месяцев, суда под иностранными флагами могут возить СПГ и конденсат из Сабетты до 30 декабря 2021 года.

    С полным текстом распоряжения и списком разрешенных судов можно ознакомиться в прилагаемом файле.

    Распоряжение

    Фото: Shipspotting

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