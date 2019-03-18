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    • Новый завод в порту Антверпен

    18.03.2019
    • Новый завод в порту Антверпен

    В порту Антверпен открылось предприятие по производству пара, образующегося при сжигании отходов. Пар будут поставлять шести химическим заводам, расположенными в порту. Таким образом, заводам нет необходимости вырабатывать пар, необходимый для производственных процессов, в собственных котлах, что значительно снизит выбросы CO2 – примерно на 100 тыс. тонн в год.

    Пар с завода Ecluse будет подаваться по трубопроводной сети, длина которой составляет порядка 5 км, под давлением 40 бар при температуре около 400 градусов Цельсия.

    Общая стоимость проекта составила 30 млн евро.

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