Новый завод в порту Антверпен

В порту Антверпен открылось предприятие по производству пара, образующегося при сжигании отходов. Пар будут поставлять шести химическим заводам, расположенными в порту. Таким образом, заводам нет необходимости вырабатывать пар, необходимый для производственных процессов, в собственных котлах, что значительно снизит выбросы CO2 – примерно на 100 тыс. тонн в год.

Пар с завода Ecluse будет подаваться по трубопроводной сети, длина которой составляет порядка 5 км, под давлением 40 бар при температуре около 400 градусов Цельсия.

Общая стоимость проекта составила 30 млн евро.