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    • Экспорт минеральных удобрений

    18.03.2019
    • Экспорт минеральных удобрений

    Экспорт минеральных азотных удобрений за январь 2019 года составил 996,9 тыс. тонн. Это выше уровня января прошлого года на 2,7%. В стоимостном выражении их экспорт также увеличился на 15,1% до порядка 230,5 млн долларов.

    Смешанных удобрений экспортировали 802,6 тыс. тонн – на 4,3% больше, чем годом ранее, на сумму 242,8 млн долларов (+19,4%).

    В январе этого года существенно вырос объем вывезенных калийных удобрений по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – в 2,3 раза. За отчетный месяц их было отгружено 53,7 тыс. тонн.

    В денежном выражении их экспорт также значительно вырос – в 2,6 раза до 13,3 млн долларов.

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