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    • Finnlines меняет российское расписание

    18.03.2019
    • Finnlines меняет российское расписание

    Finnlines принял решение приостановить сервис TransRussiaExpress между Санкт-Петербургом (Бронка) и Любеком – до улучшения ситуации на рынке.

    Российские грузы компания продолжит обслуживать в рамках своего сервиса линии между портами Испании и Северного моря. Новое расписание будет действовать с 1 апреля.

    Как рассказали SeaNews в российском офисе Finnlines, суда линии по-прежнему будут заходить в Бронку, но вместо двух судозаходов в неделю останется один. Суда будут те же – самые большие ро-ро вместимостью 4 тыс. л. м.

    Ротация сервиса будет: Бильбао – Антверпен – Любек – Хельсинки – Бронка – Котка – Любек – Хельсинки – Тилбери – Зебрюгге – Бильбао – Антверпен.

    «Таким образом, мы предлагаем большое количество прямых портов захода из Бронки одним большим судном», – подчеркнули в компании.

    Фото: Shipspotting

     

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