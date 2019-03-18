Finnlines меняет российское расписание

Finnlines принял решение приостановить сервис TransRussiaExpress между Санкт-Петербургом (Бронка) и Любеком – до улучшения ситуации на рынке.

Российские грузы компания продолжит обслуживать в рамках своего сервиса линии между портами Испании и Северного моря. Новое расписание будет действовать с 1 апреля.

Как рассказали SeaNews в российском офисе Finnlines, суда линии по-прежнему будут заходить в Бронку, но вместо двух судозаходов в неделю останется один. Суда будут те же – самые большие ро-ро вместимостью 4 тыс. л. м.

Ротация сервиса будет: Бильбао – Антверпен – Любек – Хельсинки – Бронка – Котка – Любек – Хельсинки – Тилбери – Зебрюгге – Бильбао – Антверпен.

«Таким образом, мы предлагаем большое количество прямых портов захода из Бронки одним большим судном», – подчеркнули в компании.

Фото: Shipspotting