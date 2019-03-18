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    • Динамика НМТП

    18.03.2019
    • Динамика НМТП

    Консолидированный грузооборот группы НМТП за январь 2019 года составил 12,1 млн тонн, что на 3,3% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщает компания. По сравнению с декабрем 2018 года грузооборот НМТП снизился на 6,7%. 

    По сравнению с показателем января 2018 года рост отмечен по всем портам группы, относительно декабрьского уровня увеличила грузооборот только БСК. Грузооборот Балтийска (БСК) по сравнению с январем 2018 года в TEU вырос на 18,8% (-22,8% к показателю декабря), в тоннах произошел рост на 94,6% к январю и на 7,6% к декабрю прошлого года.

    Новороссийские активы группы за январь этого года обработали порядка 7,1 млн тонн, что на 4,9% выше уровня января прошлого года (напомним, в Новороссийске работают собственно НМТП, ИПП, Новорослесэкспорт, НСРЗ и НЗТ плюс совместное предприятие с АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» НМТ). По сравнению с последним месяцем прошлого года грузооборот снизился на 8,2%.

    Приморск демонстрирует рост оборота в сравнении с январем – плюс 0,3%, относительно декабря прошлого года – минус 4,7%, объем перевалки составил 4,9 млн тонн.

    За отчетный месяц совокупный оборот наливных грузов в Новороссийске и Приморске относительно января 2018 года увеличился на 2,4% и составил 8,9 млн тонн (-4,7% к декабрю).

    Суммарный объем перевалки нефти группы составил 5,5 млн тонн, что соответствует уровню января 2018 года, но на 14,5% ниже показателя декабря.

    Отгрузки нефти за первый месяц года в Новороссийске сохранились на уровне аналогичного месяца прошлого года и составили 2,1 млн тонн (-20,1% к декабрю). В Приморске снижение и к январю (-0,1%), и к декабрю (-10,6%) до 3,4 млн тонн.

    Суммарная перевалка нефтепродуктов группы за январь 2019 года увеличился на 7,3% до 3,4 млн тонн (+17,5% к уровню декабря).

    Оборот нефтепродуктов на терминалах Новороссийска (ИПП, Шесхарис, НМТ) за январь 2019 года вырос на 12,6% (+22% к уровню декабря) до 1,9 млн тонн. Приморский торговый порт также нарастил перевалку нефтепродуктов к уровню января 2018 года на 1,1% и на 12,3% относительно декабрьского показателя (до 1,5 млн тонн).

    Оборот навалочных грузов по итогам первого месяца 2019 года составил 1,3 млн тонн. Это на 4,2% меньше показателя аналогичного периода прошлого года и на 21,4% меньше итогов предыдущего месяца. При этом отгрузки зерна по сравнению с показателем января снизились на 14,3% (до 874 тыс. тонн). Относительно показателя декабря снижение на 26,2%.

    Объемы перевалки железорудного сырья составили 201 тыс. тонн (+45,3% к уровню января 2018 года и -18,8% к уровню декабря), угля – 136 тыс. тонн (+0,7% к уровню января и +72,7% к декабрю 2018 года).

    Положительная динамика относительно января 2018 года отмечена в обработке химических грузов – рост на 14,5% (до 39 тыс. тонн), но по отношению к декабрьскому показателю обработка грузов этой номенклатуры упала на 24,3%.

    Перевалка сахара-сырца существенно выросла в сравнении с показателем января (в 2,4 раза), но по сравнению с уровнем декабря упала на 51,7% до 36 тыс. тонн.

    Оборот генеральных грузов по итогам первого месяца 2019 года составил 1,33 млн тонн, что на 23,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года и на 2,3% больше итогов предыдущего месяца. Рост произошел в перевалке черных металлов – на 34,7% к уровню января и на 7,9% к уровню декабря прошлого года, до 1,3 млн тонн.

    Перевалка цветных металлов по сравнению с показателем января 2018 года снизилась на 53,3% (до 52 тыс. тонн) и упала относительно декабря на 53,8%. Объем перевалки лесных грузов вырос относительно января на 7,3%, но уменьшился по сравнению с декабрем – на 2,9% (до 31 тыс. тонн). Упала по сравнению с итогами января 2018 года перевалка скоропорта – на 78% (до 4 тыс. тонн). Относительно показателя предыдущего месяца оборот скоропортящихся грузов сократился на 3%.

    Динамика контейнерооборота к январю и декабрю на Балтике положительная, а в Новороссийске – отрицательная.

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