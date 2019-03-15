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    • Т.Хюльделунд войдет в Совет директоров Global Ports

    15.03.2019
    • Т.Хюльделунд войдет в Совет директоров Global Ports

    В повестку внеочередного собрания акционеров Global Ports Investments, которое пройдет 22 марта на Кипре, включен вопрос об отставке в совете директоров компании и избрании нового члена совета.

    По информации Global Ports, акционерам предложено одобрить отставку Яны Пенковой-Бойд и до очередного собрания акционеров избрать в состав совета директоров Тома Хюльделунда.

    Напомним, до сентября 2018 года Т.Хюльделунд возглавлял восточноевропейский кластер Maersk Line, которая входит в один холдинг с APM Terminals, акционером Global Ports. 

    Т.Хюльделунд начинал свой карьерный путь в Maersk Line в 1990 году, работал в голландском и латвийском представительствах, в 1997 году занял должность генерального директора петербургского офиса линии, в 1998 году возглавил литовское подразделение Stimorol, в 2000 году был назначен CEO MSC Scandinavia (помимо собственно скандинавских стран, в регион входили также Россия, Прибалтика, Белоруссия, Польша, Венгрия, Словения, Хорватия и Средняя Азия).

    В 2009 году Т.Хюльделунд вернулся в Maersk, возглавив регион Россия, Прибалтика и Финляндия, который в 2016 году был расширен и преобразован в кластер Восточная Европа и куда вошли Россия, Прибалтика, Финляндия, Польша, Венгрия, Чехия и Словакия.

     

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