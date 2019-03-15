Модернизированный плацкарт уходит в первый рейс

Первый плацкартный вагон с модернизированным интерьером начнет курсировать в составах двух фирменных поездов: №19/20 Ростов-на-Дону – Москва и №11/12 Анапа – Москва, сообщает пресс-служба «Федеральной пассажирской компании».

В первый рейс модернизированный плацкартный вагон с пассажирами отправится из Ростова-на-Дону в Москву 18 марта, а из Москвы – 19 марта в Анапу. «В новом вагоне сохранена традиционная компоновка, при этом пассажирам предоставлен новый уровень комфорта. Главное отличие обновленного интерьера — возможность организации личного пространства для каждого пассажира за счет перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных шторок. В обновленном вагоне предусмотрены диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты. Обивочные ткани изготовлены из износостойких пожаробезопасных материалов».

Модернизированный плацкартный вагон полностью прошел все испытания и процедуру сертификации. Всего до конца 2019 года ФПК должна получить 50 обновленных плацкартных вагонов, которые будут включены в составы поездов дальнего следования.