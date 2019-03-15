Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Модернизированный плацкарт уходит в первый рейс

    15.03.2019
    • Модернизированный плацкарт уходит в первый рейс

    Первый плацкартный вагон с модернизированным интерьером начнет курсировать в составах двух фирменных поездов: №19/20 Ростов-на-Дону – Москва и №11/12 Анапа – Москва, сообщает пресс-служба «Федеральной пассажирской компании».

    В первый рейс модернизированный плацкартный вагон с пассажирами отправится из Ростова-на-Дону в Москву 18 марта, а из Москвы – 19 марта в Анапу. «В новом вагоне сохранена традиционная компоновка, при этом пассажирам предоставлен новый уровень комфорта. Главное отличие обновленного интерьера — возможность организации личного пространства для каждого пассажира за счет перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных шторок. В обновленном вагоне предусмотрены диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты. Обивочные ткани изготовлены из износостойких пожаробезопасных материалов».

    Модернизированный плацкартный вагон полностью прошел все испытания и процедуру сертификации. Всего до конца 2019 года ФПК должна получить 50 обновленных плацкартных вагонов, которые будут включены в составы поездов дальнего следования.

    78

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    ВагоныИнвестицииПервая грузовая компанияПрограмма 31.01.2019 Новые вагоны для ПГК
    По инвестиционной программе
    0
    Вагоны 25.02.2019 Какие вагоны не нужны
    Количество дизель-генераторных вагонов в России продолжает сокращаться. В российском вагонном парке ежегодно списывается порядка 40-45 таких вагонов. Об […]
    0
    LiebherrSakhalin EnergyВидеоМодернизация 25.02.2019 Модернизация платформы «Molikpaq» – видео
    Головокружительно
    0
    2018ВагоныГрузоперевозкиГрузыЕвросибЖелезная дорогаИтоги 31.01.2019 Объем перевозок «Евросиба» вырос
    По итогам 2018 года «Евросиб СПб – транспортные системы» перевез 12,7 млн тонн грузов, что на 4% превышает […]
    0
    ВагоныГрузыПроизводствоРоссияРынокТанк-контейнер 28.02.2019 О хедлайнерах и конкуренции танк-контейнерного рынка
    Среднегодовой рост перевозок химических грузов (исключительно химикатов, соды и химических и минеральных удобрений) в танк-контейнеров в период с […]
    0
    DamenМодернизацияСПГ 28.02.2019 Первый в Европе
    Земснаряд модернизирован для работы на СПГ
    0
    Железная дорогаИсторияМузей 12.03.2019 Костюмы для железных дорожников
    Картинки с выставки, которая длилась всего один день
    0
    2018ЕвросибЖелезная дорогаИтогиКонтейнерные перевозки 08.02.2019 «Евросиб» увеличил перевозки на четверть
    В 2018 году
    0
    ВагоныВладивостокский морской торговый портРекорд 05.03.2019 Вагонный рекорд ВМТП
    «Владивостокский морской торговый порт» установил новый собственный рекорд скорости обработки вагонов – за сутки 27 февраля докеры обработали […]
    0
    LiebherrВладивостокский морской торговый портКраныМодернизацияПрограмма 28.02.2019 Пять кранов для ВМТП
    «Владивостокский морской торговый порт» в 2020 году получит пять новых портовых кранов – четыре портальных крана «Витязь» и […]
    0



    • Госрегулирование Показать всё
    14.03.2019 Следственный комитет нашел коррупцию на Балтике
    13.03.2019 Перевозчиков и агентов загоняют в «Морской порт»
    05.03.2019 Отставка и назначение в Росморречфлоте
    27.02.2019 Минвостокразвития поменял название
    22.02.2019 Таможенный пост переезжает
    14.02.2019 Новое Положение о Морской коллегии
    Контейнерные перевозки Показать всё
    15.03.2019 Безработные контейнеровозы
    14.03.2019 DP World сократил прибыль
    14.03.2019 Контейнерооборот Центральной Америки
    13.03.2019 Контейнерный поезд Ростов – Иркутск
    13.03.2019 Оборот мировых контейнерных линий
    12.03.2019 Контейнерооборот Южного региона РФ
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД