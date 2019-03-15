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    • Экспорт и импорт зерна

    15.03.2019
    • Экспорт и импорт зерна

    За январь 2019 года Россия экспортировала порядка 2,4 млн тонн пшеницы и меслина, что на 2,4% меньше показателя аналогичного месяца прошло года.

    Отметим, что по сравнению с декабрем прошлого года экспорт зерна снизился на 35,9%.

    По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых вырос относительно показателя января 2018 года на 19,1% – до 519,9 млн долларов.

    Ввоз пшеницы в Россию в январе этого года увеличился на 33% по сравнению с январем 2018 года, составив 16,2 тыс. тонн. В денежном выражении импорт пшеницы вырос намного существеннее – в 2,3 раза, до 3,7 млн долларов.

    Импорт кукурузы в январе этого года составил 7,2 тыс. тонн – на 30,8% ниже уровня января 2018 года. В стоимостном выражении поставки кукурузы в РФ составили 23,9 млн долларов, что на 46,2% меньше показателя аналогичного месяца прошлого года.

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