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    • Что такое T-Pod

    15.03.2019
    • Что такое T-Pod

    DB Schenker совместно с шведским стартапом Einride протестируют беспилотный электрический грузовик T-Pod.

    Испытания T-Pod’а пройдут в промышленной зоне на дороге общего пользование между терминалом и складом DB Schenker. На это получено разрешение от Транспортного агентства Швеции, которе будет действовать до 31 декабря 2020 года.

    DB Schenker и Einride заключили соглашение о сотрудничестве в ноябре прошлого года. Документ предусматривает пилотные перевозки автономными электромобилями не только в Швеции, но и по всему миру.

    Электромобиль T-Pod длиной порядка 7 м и шириной 2,5 м позволяет загрузить 15 стандартных паллет. Общая масса с грузом может достигать 26 тонн. Благодаря батареям на 200 кВтч автономный грузовик имеет запас хода до 200 км.

    Видео: Einride

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