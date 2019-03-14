Следственный комитет нашел коррупцию на Балтике

Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета сообщило о пресечении коррупционная деятельность должностных лиц Балтийской таможни.

По версии следствия, с октября 2018 года по февраль 2019 года руководитель первичной профсоюзной организации Северо-Западного таможенного управления ФТС с привлечением двух посредников, являющихся должностными лицами Балтийской таможни, в несколько этапов передал государственному таможенному инспектору Балтийской таможни взятку в общей сумме 147 тыс. долларов за внесение в базу данных – комплекс программных средств «Морской пункт пропуска» – заведомо ложных сведений о вывозе с территории ЕАЭС табачных изделий. По факту, товар территорию ЕАЭС не покидал и был реализован на территории Российской Федерации, без уплаты в бюджет соответствующих акцизных сборов. Инспектор, получив взятку, требуемые от него незаконные действия выполнил.

При передаче последней части взятки таможенный инспектор, посредники и руководитель первичной профсоюзной организации были задержаны, при обыске в жилище руководителя профсоюза были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме свыше 600 тыс. долларов.

Северо-Западным следственным управлением на транспорте возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ – получение взятки в особо крупном размере, и по ч. 5 ст. 291 УК РФ – дача взятки в особо крупном размере. Расследование уголовного дела продолжается.