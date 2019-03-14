Российский экспорт рыбы вырос

По данным Федеральной таможенной службы, в 2018 году экспорт рыбы из России в физическом выражении вырос на 7,8% и составил 1652,9 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт увеличился более существенно – на 22% до 2976 млн долларов.

Стоит отметить, что в 2018 году экспорт рыбы превышает импорт в 3,8 раза в физическом выражении и 2,1 раза – в стоимостном.

По оперативным данным Федеральной службы государственной статистики, за 2018 год в России было выловлено и произведено 4309,4 тыс. тонн рыбной продукции.

Основной страной-импортером рыбы из России являлся Китай. По итогам 2018 года туда было отправлено 980,2 тыс. тонн (+8,3%) рыбы на сумму 1215,5 млн долларов (+31,9%). На втором и третьем месте – Южная Корея и Нидерланды. Следует отметить, что в 2018 году значительно вырос экспорт рыбы в Японию – на 25,6% в физическом выражении и на 61,3% в стоимостном. В Нидерланды было вывезено на 15,7% меньше рыбы, чем в 2017 году, в стоимостном выражении экспорт снизился на 9,4%. Это единственный крупный импортер рыбы из России, поставки которому снизились.

Мороженая рыба

Львиная доля российского рыбного экспорта – это мороженая рыба. В 2018 году ее было вывезено 1540,3 тыс. тонн (+6,82%) на 2569,1 млн долларов (+24,7%). Основная страна назначения – Китай. Туда было экспортировано 979,4 тыс. тонн на сумму 1214,3 млн долларов.

Рыбное филе

Объем экспорта рыбного филе из России в 2018 году составил 104,6 тыс. тонн, на 24,7% больше по сравнению с 2017 годом. В стоимостном выражении экспорт вырос на 10% до 384,1 млн долларов.

В том числе свежего/охлажденного филе было вывезено 0,5 тыс. тонн на сумму 4,7 млрд долларов. Экспорт мороженого филе составил 104,1 тыс. тонн на сумму 379,4 млрд долларов.

Основными странами, куда вывозится рыбное филе из России, по итогам 2018 года стали Нидерланды и Южная Корея.

Рыба сушеная/соленая/в рассоле

Экспорт сушеной/соленой рыбы и рыбы в рассоле по итогам 2018 года снизился в физическом выражении на 20% до 4,4 тыс. тонн, в стоимостном выражении – на 30,3% до 18,9 млн долларов.

Основной страной, в которую вывозится сушеная и соленая рыба и рыба в рассоле является Беларусь. На ее долю приходится более 50% экспорта.