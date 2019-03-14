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    • Первая мультимодальная перевозка по МДП

    14.03.2019
    • Первая мультимодальная перевозка по МДП

    Завершилась первая мультимодальная перевозка по системе МДП из Афганистана через Иран в Индию.

    23 контейнера по системе МДП были отправлены из афганского города Немроз. В начале марта контейнеры доставили в иранской порт Чабахар, откуда их оправили в индийские порты Мумбай и Мундра. Туда контейнеры прибыли 13 марта.

    Как отмечают в Международном союзе автомобильного транспорта (IRU), это первая мультимодальная перевозка по системе МДП после подписания в декабре 2018 года соглашения между Афганистаном, Индией и Ираном.  

    По словам президента Федерации торгово-промышленных палат Индии Сандипа Сомани, перевозки по системе МДП будут способствовать активизации торговли между Индией, Центральной Азией, Европой и Россией. «Система МДП станет катализатором для перевозки грузов по мультимодальным транспортным коридорам, таким как Север – Юг», – сказал он.

    Как отметил генеральный секретарь IRU Умберто де Претто, порт Чабахар обеспечивает возможность присоединения к мультимодальным перевозкам стран, не имеющих выхода к морю. Кроме того, он подчеркнул, что для того, чтобы заработал международный транспортный коридор Север – Юг, были выбрана именно система МДП.

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