DP World сократил прибыль

DP World опубликовал финансовые показатели по итогам 2018 года. Выручка группы выросла на 19,8% и составила 5,7 млрд долларов.

Рост выручки в DP World объясняют новыми приобретениями – Drydocks World, Dubai Maritime City (DMC), Cosmos Agencia Maritima, Continental Warehousing Corporation (CWC), а также консолидацией бизнеса в Сантусе.

Как отметил председатель совета директоров и CEO группы Султан Ахмед бин Сулайем, в отчетном году DP World сообщил о приобретениях на сумму порядка 2,5 млрд долларов.

Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 13,7% до 2,8 млрд долларов. Чистая прибыль сократилась на 2,2% до 1,3 млрд долларов.

Тем не менее, DP World намерен увеличить дивидендные выплаты, заложив на эти цели 365,9 млн долларов, или 43 цента на одну акцию, на 4,9% больше, чем за 2017 год.