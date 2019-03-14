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    • Ботик Петра встал на колеса

    14.03.2019
    • Ботик Петра встал на колеса

    «РЖД Логистика» поделилась опытом перевозки точной копии ботика Петра I, одного из старейших сохранившихся кораблей русского флота, в «Артек». Груз из Карелии везли автотранспортом.

    На верфи деревянного судостроения «Варяг» в Петрозаводске, где была построена копия ботика, судно и комплектующие к нему загрузили в тентованный полуприцеп, обшитый изнутри для дополнительной защиты фанерными листами.

    Путь длиной более 2,5 тыс. км по территории 11 субъектов Федерации тягач преодолел за 4 дня.  

    Копия ботика Петра предназначена для «Артековской судоверфи», где воспитанники «Школы юных корабелов» собственными силами должны придать судну окончательный вид – установят на нем планшири, банки, кницы и дельные вещи, смонтируют такелаж и паруса. Торжественный спуск на воду ботика запланирован в мае этого года.

    По словам и.о. директора «Артека» Константина Федоренко, ребята будут выходить на ботике в море.

    Можно только добавить, что денег за перевозку «РЖД Логистика» не взяла.

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