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    • Автомобилевозы нового поколения для UECC

    14.03.2019
    • Автомобилевозы нового поколения для UECC

    United European Car Carriers (UECC), совместное предприятие NYK и Wallenius Lines, подписал контракт с китайской верфью Jiangnan Shipyard на строительство двух автомобилевозов PCTC нового поколения с опционом еще на два судна.

    Длина атомобилевозов составит 169 м, ширина – 28 м, грузовместимость – 3,6 тыс. автомобилей. Суда будут оснащены двухтопливными двигателями и дополнительно аккумуляторами, что позволит сократить выбросы CO2 на 25%.

    Новые PCTC будут задействованы на европейских маршрутах. Первое судно должно быть сдано в эксплуатацию в 2021 году. 

    Отметим, что это не первые PCTC в составе флота UECC, которые используют в качестве бункера СПГ – в 2016 году компания приняла два автомобилевоза E-класса, «Auto Eco» и «Auto Energy». Они больше нынешних – их длина составляет 180 м, ширина-  30 м, грузовместимость – порядка 4 тыс. легковых автомобилей, пространство для негабаритных грузов – 6 тыс. кв. м, 10 грузовых палуб. Кроме того, они имеют ледовый класс 1A Super по финско-шведской классификации, что позволило задействовать их на Петербург

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