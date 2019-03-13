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    • Заложено судно для Сахалина и Курил

    13.03.2019
    • Заложено судно для Сахалина и Курил

    На Невском судостроительном заводе заложен киль головного судна проекта PV22 в серии из двух грузопассажирских теплоходов, которые будут работать на маршруте между Сахалином и Курильскими островами.

    За основу при строительстве транспортных средств взят проект арктического спасательного судна с повышенной ледопроходимостью длиной 75 м и шириной 16 м, сообщается на сайте правительства Сахалинской области. Теплоходы предназначены для перевозки 146 пассажиров, 24 контейнеров (в том числе 8 рефрижераторных), 6 легковых автомобилей, а также генеральных грузов, включая рефрижераторные и опасные грузы в упаковке. Объем трюма в сравнении с существующими судами заметно увеличен – до 895 куб. м (против 208-215 куб. м на существующих судах). За счет подруливающих устройств и двух винтов суда будут иметь улучшенные маневренные качества и смогут развивать скорость свыше 14 узлов. Их оснастят собственными средствами погрузки и выгрузки на необорудованные кранами причалы.

    Как отметил гендиректор Невского судостроительно-судоремонтного завода Евгений Кузнецов, к спуску на воду головное грузопассажирское судно нового поколения будет готово уже в следующем году. Закладка второго теплохода состоится через месяц.

    Стоимость строительства обоих судов – около 4,7 млрд рублей. В соответствии с договором между заводом и заказчиком – АО «Сахалинлизингфлот» – теплоходы для Сахалинской области должны быть построены до 31 декабря 2020 года

    По словам вр.и.о губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, на маршруте Сахалин – Курильские острова пока курсирует только одно грузопассажирское судно «Игорь Фархутдинов», и жители области ждут, когда теплоходы нового поколения выйдут в рейс. Это позволит обеспечить бесперебойные круглогодичные перевозки на морской линии, которая связывает Сахалин с Курильскими островами.

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