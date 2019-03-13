Выходцы из «Магнита» в «Деле»

Новым генеральным директором Управляющей компании «Дело» назначен Илья Саттаров.

До этого он в течение пяти лет возглавлял направление розницы и логистики в ПАО «Магнит», занимал должность операционного директора и члена правления компании.

В «Деле» И.Саттаров будет отвечать за актуализацию, выполнение и развитие стратегии группы, основанной на поиске и использовании эффекта синергии между активам и группы, формировании комплексного клиентского предложения участникам рынка мультимодальных перевозок.

Как пояснили SeaNews в группе «Дело», Андрей Ященко, ранее занимавший должность генерального директора, покидает группу по соглашению сторон. «Руководство группы благодарно ему за сотрудничество», – отметили в группе.

Исполнительным директором ООО УК «Дело» назначен Хачатур Помбухчан, ранее на протяжении 10 лет управлявший финансовым блоком «Магнита», где занимал пост председателя Совета директоров, а также возглавлял компанию после ухода ее основателя.

Х.Помбухчан будет отвечать за финансово-экономический блок, взаимодействие с финансовыми рынками и рынками капитала, ИТ-инфраструктуру, цифровизацию реализуемых компанией услуг и процессов внутри группы.

Комментируя новые назначения, президент ГК «Дело» Сергей Шишкарёв отметил, что перед компанией стоят амбициозные цели, и присоединение к существующей команде двух топ-менеджеров с большим опытом построения клиентского сервиса и управления крупными активами даст группе новый импульс для активного роста, откроет возможности повышения эффективности реализуемой стратегии развития.

«На рынке конкурируют не активы или компании, на рынке конкурируют команды. Я думаю, что мы качественно усилили свои позиции, укрепив команду двумя квалифицированными, амбициозными и достаточно опытными руководителями. Уверен, что эта новость порадует наших партнеров и инвесторов», – заявил С.Шишкарёв.