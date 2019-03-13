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    • «Совкомфлот» и «Газпромнефть-СМ» заключили соглашение

    13.03.2019
    • «Совкомфлот» и «Газпромнефть-СМ» заключили соглашение

    «Газпромнефть – смазочные материалы» и «Совкомфлот» заключили соглашение на поставку судовых масел и технических жидкостей. В рамках партнерства арктические танкеры «Совкомфлота» будут снабжаться моторными, редукторными, компрессорными, турбинными маслами и смазками, говорится в совместном заявлении компаний. Дополнительно специалисты «Газпромнефть – СМ» предоставят услуги технического сервиса.

    Поставляемые для танкеров моторные масла обеспечивают эффективную работу судовых двигателей при высоких нагрузках, характерных для работы в арктическом регионе. Они подходят для двух- и четырехтактных двигателей, работающих на топливе с содержанием серы от <0,5% до 4%.

    Редукторные, компрессорные и турбинные масла и смазки также хорошо зарекомендовали себя в работе в экстремальных условиях Арктики и Дальнего Востока, где навигация осуществляется при температурах до -45°С. Для мониторинга рабочих параметров и характеристик смазочных материалов в процессе эксплуатации проводятся тесты проб рабочих масел в независимых международных лабораториях. Результаты доступны онлайн и содержат полную информацию по изменению состояния масел. Кроме того, поставляемые экспресс-лаборатории позволяют провести базовые анализы прямо на борту судна и при необходимости быстро внести корректировки в план технического обслуживания судовых механизмов.

    «Потребность в стабильных перевозках по Северному морскому пути постоянно растет, поэтому крайне важно обеспечить надежную работу судов арктического флота. Наши судовые масла демонстрируют хорошие результаты при высоких нагрузках и в условиях экстремально низких температур, а широкая логистика поставок смазочных материалов позволяет осуществлять снабжение судов в самых отдаленных регионах страны», – отметил директор филиала компании «Газпромнефть – смазочные материалы» в Санкт-Петербурге Роман Мирошниченко.

    По словам первого заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «Совкомфлот» Игоря Тонковидова, подписанное соглашение стало логичным продолжением многолетнего взаимовыгодного сотрудничества «Газпром нефти» и «Совкомфлота». «Эксплуатация морского транспорта в высоких широтах сопровождается повышенной нагрузкой на судовые механизмы, для бесперебойной эксплуатации которых особенно важно надёжное и качественное техническое обслуживание», - сказал он.

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