Перевозчиков и агентов загоняют в «Морской порт»

Федеральное агентство морского и речного транспорта поручило администрациям морских торговых портов «провести работу с морскими перевозчиками, морскими агентами, стивидорными компаниями и другими заинтересованными лицами, осуществляющими деятельность в морских портах Российской Федерации, направленную на обеспечение представления в комплекс программных средств «Портал «Морской порт» предварительной информации в расширенном составе сведений, в том числе для товаров, подлежащих иным видам государственного контроля, в соответствии с положениями постановления правительства Российской Федерации от 28.09.2016 № 975».
Соответствующее письмо за подписью заместителя руководителя Росморречфлота Константина Стасюка разослано по руководителям АМП, копия имеется в распоряжении SeaNews.
В Национальной Ассоциации морских агентов письмо расценили как «очередную неуклюжую попытку ФТС надавить на морских агентов и стивидоров через Минтранс».
«Трудно понять логику письма Росморречфлота, так как Постановление Правительства, о котором в нем идет речь, регламентирует работу свободного морского порта Владивосток и не распространяется на другие порты РФ, – говорит президент Национальной ассоциации Александр Виноградов. – К сожалению, подобный пример распространяет и ужесточает отрицательную практику взаимодействия в морских портах, когда московские распоряжения далеки от насущных нужд на местах, противоречат реальной обстановке в морских портах и действующим нормативным документам».
Реально, напомнил он, таможня сможет требовать предоставления предварительной информации через портал «Морской порт» не ранее 1 июня 2019 года. Именно на эту дату решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31 июля 2018 года №134 «О внесении изменений в некоторые решения Коллегии Евразийской экономической комиссии» перенесен срок вступления в силу обязательного предварительного информирования на морском транспорте. «Никаких иных решений со стороны таможни по этому вопросу на данный момент не принято, все, что есть – это пожелания ФТС сделать использование портала обязательным».
Оба документа прилагаем.
Постановление РФ № 975 от 28.09.16
ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ
«Портал Морской Порт» ФТС России всем хорош, за исключением:
(1) он работает только при ПРИБЫТИИ судна,
(2) он реализован на ОШИБОЧНОЙ идеологии грузовых АВТОМОБИЛЬНЫХ перевозок,
(3) он не понимает международных стандартов обмена данными и не может принять информацию пакетом без платных посредников,
(4) а ручной ввод предварительной информации за 1 судно для «Портала Морской Порт» требует 14 часов тупой работы,
(5) применение портала не отменяет необходимости представления БУМАЖНЫХ документов таможне и не ускоряет оформление судна в порту.
Росморрефлот тоже всем хорош, за исключением:
(1) он не знает, что ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ предварительное информирование ТАМОЖЕННЫХ органов (для чего используется Портал) вводится с 1 июля 2019 года,
(2) он не знает, что «Портал Морской Порт» до 01.07.2109 дорабатывается, так как в связи с выше указанными недостатками никуда не годен,
(3) он забыл, что помимо «Портала Морской Порт» морские перевозчики обязаны одновременно представлять ТУ ЖЕ САМУЮ ИНФОРМАЦИЮ в информационную систему Росморрефлота PortCall MariNET плюс передавать ее по факсу пограничным органам
(4) И, наконец, Росморрчфлот подчинен Минтрансу России, а не Федеральной таможенной службе. Они там не заболели часом?
Поэтому в целом, действиям российских чиновников иногда невозможно найти разумного объяснения. Спишем это на «весеннее обострение»