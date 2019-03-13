Перевозчиков и агентов загоняют в «Морской порт»

Федеральное агентство морского и речного транспорта поручило администрациям морских торговых портов «провести работу с морскими перевозчиками, морскими агентами, стивидорными компаниями и другими заинтересованными лицами, осуществляющими деятельность в морских портах Российской Федерации, направленную на обеспечение представления в комплекс программных средств «Портал «Морской порт» предварительной информации в расширенном составе сведений, в том числе для товаров, подлежащих иным видам государственного контроля, в соответствии с положениями постановления правительства Российской Федерации от 28.09.2016 № 975».

Соответствующее письмо за подписью заместителя руководителя Росморречфлота Константина Стасюка разослано по руководителям АМП, копия имеется в распоряжении SeaNews.

В Национальной Ассоциации морских агентов письмо расценили как «очередную неуклюжую попытку ФТС надавить на морских агентов и стивидоров через Минтранс».

«Трудно понять логику письма Росморречфлота, так как Постановление Правительства, о котором в нем идет речь, регламентирует работу свободного морского порта Владивосток и не распространяется на другие порты РФ, – говорит президент Национальной ассоциации Александр Виноградов. – К сожалению, подобный пример распространяет и ужесточает отрицательную практику взаимодействия в морских портах, когда московские распоряжения далеки от насущных нужд на местах, противоречат реальной обстановке в морских портах и действующим нормативным документам».

Реально, напомнил он, таможня сможет требовать предоставления предварительной информации через портал «Морской порт» не ранее 1 июня 2019 года. Именно на эту дату решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31 июля 2018 года №134 «О внесении изменений в некоторые решения Коллегии Евразийской экономической комиссии» перенесен срок вступления в силу обязательного предварительного информирования на морском транспорте. «Никаких иных решений со стороны таможни по этому вопросу на данный момент не принято, все, что есть – это пожелания ФТС сделать использование портала обязательным».

Оба документа прилагаем.

Письмо Росморречфлота

Постановление РФ № 975 от 28.09.16