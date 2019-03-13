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    • Особенный груз AirBridgeCargo

    13.03.2019
    • Особенный груз AirBridgeCargo

    Авиакомпания AirBridgeCargo доставила двигатель ABB из Вестероса (Швеция) в Шанхай от имени компании-заказчика Greencarrier Freight Services. Крупногабаритный груз был перевезен из Вестероса до онлайн станции АВС в Амстердаме на траке для последующего этапа транспортировки на борту грузового самолета Boeing 747F. доставку особенного груза, вес которого приближался к максимально допустимому значению по нагрузке на паллетное место, организовала команда abc XL.

    После проверки технических характеристик груза специалисты abc XL предложили оставить 28-тонный груз нетронутым и не разбирать металлические балки, на которые был установлен двигатель при наземной доставке. Вместо этого они разработали схему погрузки, что позволило сократить общий вес без внесения изменений в подкладочную конструкцию.На протяжении нескольких лет АВС продолжает развивать специализированные продукты и услуги по доставке специальных грузов.

    За первые два месяца 2019 года объемы abc XL увеличились почти втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в планах компании – дальнейшее развитие сети выделенных онлайн станций abc XL, активное внедрение ПО для 3D моделированию процесса погрузки, сертификация специалистов и повышение качества цифрового взаимодействия с заказчиками, рассказали в AirBridgeCargo. 

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