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    • Новый SSV Maersk

    13.03.2019
    • Новый SSV Maersk

    Maersk Supply Service показал свое новое судно Subsea Supply Vessel (SSV) I-класса, «Maersk Inventor». Проект был разработан совместно с конструкторским бюро Marin Teknikk.

    Может работать и на больших, и на малых глубинах, в сложных погодных условиях.

    Оснащен высокоэнергоэффективной пропульсивной установкой, системой динамического позиционирования, 400-тонным краном с активной системой компенсаций качки и двумя дистанционно управляемыми подводными аппаратами, способными работать на глубине до 3 тыс. м.

    120 одноместных кают, отвечающие повышенным требованиям комфорта.

    1850 кв. м палубного пространства.

    Остальные ТТХ – в ролике ниже.

    Видео: Maersk Supply Service

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