Новый SSV Maersk

Maersk Supply Service показал свое новое судно Subsea Supply Vessel (SSV) I-класса, «Maersk Inventor». Проект был разработан совместно с конструкторским бюро Marin Teknikk.

Может работать и на больших, и на малых глубинах, в сложных погодных условиях.

Оснащен высокоэнергоэффективной пропульсивной установкой, системой динамического позиционирования, 400-тонным краном с активной системой компенсаций качки и двумя дистанционно управляемыми подводными аппаратами, способными работать на глубине до 3 тыс. м.

120 одноместных кают, отвечающие повышенным требованиям комфорта.

1850 кв. м палубного пространства.

Остальные ТТХ – в ролике ниже.

Видео: Maersk Supply Service