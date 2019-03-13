Контейнерооборот российских морских портов вырос на 10,3%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех российских морских портов в январе 2019 года вырос по сравнении с аналогичным показателем предыдущего года на 10,3%.

Импорт увеличился на 9,9%, каботаж – на 17%. Экспортных контейнеров было перевалено на 6,5% больше, чем в январе 2018 года, транзитных – на 72,1% больше.

Подробности – в инфографике ниже.

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