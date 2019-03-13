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    • Контейнерооборот российских морских портов вырос на 10,3%

    13.03.2019
    • Контейнерооборот российских морских портов вырос на 10,3%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех российских морских портов в январе 2019 года вырос  по сравнении с аналогичным показателем предыдущего года на 10,3%.

    Импорт увеличился на 9,9%, каботаж – на 17%. Экспортных контейнеров было перевалено на 6,5% больше, чем в январе 2018 года, транзитных – на 72,1% больше.

    Подробности – в инфографике ниже.

    А совсем детальные подробности, а также возможность выстраивать свою собственную инфографику и анализировать статистические данные всех портов и терминалов России – в нашем онлайн-сервисе ПОРТСТАТ.

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    Контейнерооборот российских морских портов вырос на 10,3%

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