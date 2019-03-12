Железнодорожные контейнеры

По итогам января-февраля 2019 года перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения составила 480,9 тыс. TEU. Это на 14,1% больше аналогичного периода прошлого года.

В том числе перевозка контейнеров во внутреннем сообщении увеличилась на 9,7% до 301,2 тыс. TEU. Экспортные перевозки выросли на 10,3%, до 192,5 тыс. TEU, импортные – на 26,7%, до 164,1 тыс. TEU и транзитные – на 23,2%, до 80,3 тыс. TEU.

По данным ОАО «Российские железные дороги», самая высокая динамика отмечена в перевозках лесных грузов – плюс 43% (до 70,2 тыс. TEU), строительных грузов – плюс 38,2% (до 13,9 тыс. TEU).

Выросла перевозка промышленных товаров – на 10,5% (до 46,7 тыс. TEU), автомобилей – на 10,7% (до 35,5 тыс. TEU), метизов – на 10,6% (до 41,7 тыс. TEU), бумаги – на 10,1% (до 54,1 тыс. TEU), химикатов и соды – на 7% (до 78,2 тыс. TEU).

Перевозка черных металлы в контейнерах выросла на 22,7% (до 21 тыс. TEU), машин, станков и двигателей – на 8,7% (до 31,1 тыс. TEU) соответственно.

Остальных и сборных грузов в контейнерах было перевезено 14,6 тыс. TEU – на 23,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В то же время перевозка химических и минеральных удобрений снизилась относительно показателя 2 месяцев 2018 года на 30,3% и составила 7 тыс. TEU. Также снизились перевозки цветных металлов - на 7,7%, до 16,3 тыс. TEU.

В январе-феврале 2019 года всего по сети РЖД было перевезено 738 тыс. TEU груженых контейнеров (+14,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).

В феврале 2019 года по сети РЖД во всех видах сообщения было перевезено 364 тыс. TEU, что на 11,6% больше, чем в феврале 2018 года (-2,7% к уровню января 2019 года).

Перевозка груженых контейнеров по сети РЖД в феврале составила 243 тыс. TEU – на 9,8% больше аналогичного месяца прошлого года и на 2,1% больше показателя предыдущего месяца.