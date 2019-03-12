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    • Патент остается у DSME

    12.03.2019
    • Патент остается у DSME

    Южнокорейская Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME) выиграла суд в Японии по патенту на систему повторного сжижения СПГ (технология PRS).

    DSME выиграл три иска от одной из японских компаний о признании недействительным патента на технологию повторного сжижения СПГ. Патент был зарегистрирован в Корее в 2012 году, а в Японии в 2016 году. Для урегулирования судебного спора понадобилось порядка 20 месяцев, что практически в три раза превышает средний срок разрешения патентных споров.

    Суть технологии PRS в том, что испаряющийся во время транспортировки газ повторно сжижают, что значительно минимизирует потери груза и снижает затраты. По данным южнокорейского Pulse, внедрение технологии повторного сжижения газа DSME обходится судовладельцам на 3,5 млн долларов дешевле, чем подобные технологии, разработанные другими компаниями, и позволяет сократить расходы на обслуживание судна почти на 1 млн долларов. В настоящее время DSME получил заказы на строительство 51 судна, оснащенные по технологии PRS, 28 из них находятся в стадии строительства, 23 судна готовы к сдаче в эксплуатацию.

    Патент на технологию по повторному сжижению газа DSME получила в Южной Корее в 2012 году, а в Японии – в 2016, также патент зарегистрирован в США, Европе, Китае, Ближнем Востоке, Индии и Юго-Восточной Азии.

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