Костюмы для железных дорожников

В Санкт-Петербурге в Музее железных дорог России прошла выставка мундиров, приуроченная к 115-летию Витебского вокзала. На выставке были представлены порядка 60 образцов униформы железнодорожников конца 19 – начала 20 века: мундиры министра путей сообщения, начальника железной дороги, начальника станции, кители, фуражки и другая форменная одежда.

Костюмы создали реставраторы московского общества «Северный вокзал». По словам организаторов выставки, подлинных костюмов тех времен не сохранилось. Коллекцию создавали почти 15 лет.

Также на экспозиции была представлена новые технологии, которые позволяют «ожить» гипсовым скульптурам или оказаться на перроне того времени среди провожающих.

Публикуем несколько фотографий, создающих атмосферу эпохи модерн.