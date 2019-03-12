CMA CGM и IKEA протестируют биотопливо

CMA CGM совместно с IKEA Transport & Logistics Services и портом Роттердам проведут первые испытания по бункеровке биотопливом. Тестовая бункеровка контейнеровоза CMA CGM планируется 19 марта в Роттердаме. Она пройдет по программе GoodShipping Program по снижению выбросов СО2.

Как сообщили SeaNews в CMA CGM, это завершающий этап перед началом широкого использования биотоплива в морских перевозках.

Биотопливо, разработанное GoodFuels, полностью получено из отходов деревообрабатывающей промышленности и отработанных нефтепродуктов. Ожидается, что использование биотполива сократит выбросы СО2 на 80-90% и практически исключит выбросы оксида серы, и это без каких-либо требований к модификации двигателя.