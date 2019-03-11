Танкер «Совкомфлота» спас яхтсменов

Танкер «Совкомфлота» «СКФ Сургут» спас терпящих бедствие яхтсменов в Карибском море.

Как рассказали SeaNews в «Совкомфлоте», 8 марта «СКФ Сургут», следуя в порт назначения, принял на юге Карибского моря сигнал бедствия от яхты «Pajarita». Капитан танкера незамедлительно отреагировал на просьбу о помощи. Спасательная операция проходила в сложных погодных условиях: высота волн достигала 3 метров, а сила ветра – 6 баллов.

В результате спасательной операции все 10 пассажиров и 2 члена экипажа яхты были благополучно подняты на борт танкера, обеспечены горячим питанием, одеждой, размещены в каютах. Среди спасенных – граждане Австралии, Аргентины, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии.

В тот же день спасенные были переданы на судно береговой охраны Колумбии. Танкер «СКФ Сургут» продолжил рейс к порту назначения.