Швартовый канат со встроенным датчиком

Mitsui O.S.K. Lines (MOL) запускает демонстрационные испытания системы мониторинга швартовых канатов, в которые встроены датчики.

«Визуальные осмотры не всегда позволяют выявить повреждения или износ швартовых канатов, что может привести к авариям и к выходу из строя портового оборудования, сооружений и судов, – говорится в официальном заявлении MOL. – Для решения этой проблемы MOL, Teijin Limited и Tesac Corporation разработали систему анализа состояния швартового каната со встроенным датчиком, которая позволяет экипажу быстро определять натяжение и прочность каната. Кроме того, канат изготовлен из особых, сохраняющих форму волокон, разработанных Teijin».

Испытания пройдут на сухогрузе «Cedros». По их результатам MOL планирует внедрить систему мониторинга швартовых канатов для повышения безопасности погрузочно-разгрузочных работ в порту и на борту судов.