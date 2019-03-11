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    • НУТЭП застраховался на 500 миллионов

    11.03.2019
    • НУТЭП застраховался на 500 миллионов

    Краснодарский филиал «АльфаСтрахование» и НУТЭП пролонгировали договор страхования ответственности транспортного оператора на 500 млн руб.

    Как сообщили SeaNews в «АльфаСтраховании», согласно условиям договора страховщик обеспечит защитой жизнь, здоровье и имущество третьих лиц при транспортировке грузов. Также договор включает в себя страхование ответственности терминала за гибель, повреждение или утрату груза и за возможные ошибки и упущения, связанные с экспедиторской деятельностью, без повреждения груза.

    «В случае возникновения непредвиденных обстоятельств НУТЭП оперативно сможет получить страховое возмещение от нашей компании», – отметил директор Краснодарского филиала «АльфаСтрахование».

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