НУТЭП застраховался на 500 миллионов

Краснодарский филиал «АльфаСтрахование» и НУТЭП пролонгировали договор страхования ответственности транспортного оператора на 500 млн руб.

Как сообщили SeaNews в «АльфаСтраховании», согласно условиям договора страховщик обеспечит защитой жизнь, здоровье и имущество третьих лиц при транспортировке грузов. Также договор включает в себя страхование ответственности терминала за гибель, повреждение или утрату груза и за возможные ошибки и упущения, связанные с экспедиторской деятельностью, без повреждения груза.

«В случае возникновения непредвиденных обстоятельств НУТЭП оперативно сможет получить страховое возмещение от нашей компании», – отметил директор Краснодарского филиала «АльфаСтрахование».